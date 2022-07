Interview «Je näher der 1. August rückt, desto nervöser werde ich»: SRF-Moderator Michael Weinmann hält an der Gachnanger Bundesfeier erstmals eine 1.-August-Rede Ob er einen Thurgauer Geschenkharass zum Dank bekommt, weiss der «Schweiz aktuell»-Moderator Michael Weinmann nicht. Auf jeden Fall spricht der SRF-Journalist am 1. August in Kefikon nicht um des Geldes willen. Vielmehr hat er als Bürger von Frauenfeld und durch die Besuche bei den Grosseltern einen starken Bezug zum Thurgau.

Michael Weinmann, Moderator von «Schweiz aktuell». Bild: PD / Oscar Alessio (SRF)

Herr Weinmann, wann war zuletzt Gachnang Thema in «Schweiz aktuell»?

Michael Weinmann: Der letzte Beitrag aus Gachnang bei «Schweiz aktuell» ist schon eine ganze Weile her. Das war am 11. August 2017. Damals ging es um die Erstellung einer permanenten Motocross-Strecke, welche bei den Anwohnern für Unmut sorgte. Der älteste Beitrag aus Gachnang im SRF-Archiv stammt übrigens von März 1969. Im Vorspann zum Gottesdienst der reformierten Kirche wurde das Dorf, vor allem die Kirche, näher vorgestellt.

Bei SRF herrscht Spardruck. Muss man sich deshalb als Redner an Bundesfeiern etwas dazuverdienen? Oder werden Sie mit einem Thurgauer Geschenkharass entlöhnt?

Mir ist es eine grosse Freude und Ehre, die Rede an der Bundesfeier in der Gemeinde Gachnang zu halten. Da geht es nicht ums Finanzielle. Mal schauen, ob es einen Geschenkharass gibt. Und ob der wirklich aus dem Thurgau kommt. Die Feier findet in Kefikon statt, das zur Hälfte im Kanton Zürich liegt.

Ist das Ihre erste Rede an einer Bundesfeier?

Tatsächlich ist das meine Premiere. Und ich muss sagen: Je näher der 1. August rückt, desto nervöser werde ich. Aber ich freue mich auch sehr darauf. Ich finde die 1.-August-Feier eine schöne Tradition und verbinde damit vor allem viele wunderbare Kindheitserinnerungen. Die Einladung kam über einen Bekannten, der sich im «OK 1. Augustfeier Kefikon» engagiert. Ich bin unter anderem Bürger von Frauenfeld. Meine Mutter kommt von dort. Und weil wir viel Zeit bei den Grosseltern verbracht haben, habe ich einen starken Bezug zum Thurgau.

Verraten Sie uns, was Sie in Ihrer Ansprache thematisieren werden?

Auf die Vielfalt der Schweiz werde ich eingehen. In den vielen Jahren bei «Schweiz aktuell» habe ich immer wieder aufs Neue erlebt, wie facettenreich unser Land ist. Und gleichzeitig erlebe ich auch immer wieder, wie viele Gemeinsamkeiten bestehen, ob man nun im Engadin, im Jura oder am Bodensee lebt.

Wie würden Sie den 1. August verbringen, wenn Sie keine Rede halten würden?

Wahrscheinlich würde ich die Zeit gemütlich mit meiner Frau und unserem Sohn auf der Terrasse verbringen, dazu ein paar Bratwürste auf den Grill werfen. Normalerweise würden wir dann beim Eindunkeln das Feuerwerk in der Umgebung geniessen. Aber das wird es bei uns in Bülach dieses Jahr leider nicht geben. Wegen der enormen Trockenheit gilt verständlicherweise ein Feuerverbot.

Und was steht bei Ihnen beruflich in naher Zukunft an?

Das grösste berufliche Projekt liegt gerade hinter mir. Die Spezialwoche «Unten und Oben» hat mich quer durch die Schweiz geführt. Von Juf in Bündnerland bis nach Lausanne am Genfersee. Das war anstrengend, aber auch enorm bereichernd. Die nächste Auslandreise steht Ende August an, wenn ich als Formel-1-Kommentator ans Rennen in Spa-Francorchamps fahre. Die Einsätze für den Sport machen grossen Spass und sind eine super Abwechslung zur Arbeit im Newsroom.