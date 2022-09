Informationsveranstaltung Mammern: Viel Aufmerksamkeit für kritische Themen Die Schulraumerweiterung und Tempo-30-Pläne haben an der Infoveranstaltung von politisch Mammern Diskussionsstoff geliefert. Architekt Ueli Wepfer präsentierte eine weitere Lösungsmöglichkeit, um der Schule mehr Raum zu gewähren. Über den Planungskredit befindet das Stimmvolk am 23. November.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer des Informationsanlasses in der Mehrzweckhalle Mammern. Bild. Margrith Pfister-Kübler

Grosse Themen, aber keine grosse Einigkeit bei den Voten: An der Informationsveranstaltung der Politischen Gemeinde Mammern am Mittwochabend drehte sich alles um die Themen Schulraumerweiterung und Tempo 30.

Gemeindepräsidentin Anita Dähler-Engel sagte mit Blick auf den Grossaufmarsch: «Das Interesse am Dorfleben ist gewaltig.» Gemeinderätin und Schulpräsidentin Monika Ribi Bichsel berichtete über die Planungsarbeiten der Schulraumerweiterung und die Verhandlungen mit der evangelischen Kirchgemeinde bezüglich der Perimeter bis zum Pausen- und Fussballplatz, die nicht in den Architekturwettbewerb aufgenommen werden dürfen.

Für die Schulraumerweiterung braucht es Land von der evangelischen Kirchgemeinde. Diese will jedoch ihr Land nur für einen Spielplatz abgeben, nicht für einen Neubau. Architekt Ueli Wepfer zeigte daher zwei neue Varianten für die Schulhauserweiterung auf. Er wies auf eine neue Grenzführung hin, die den Freiraum um die Kirche berücksichtigt.

Der Sportplatz der Schule Mammern mit der evangelischen Kirche im Hintergrund. Bild: Janine Bollhalder

Am 23. November geht es um den Planungskredit

Angedacht ist, neu dreigeschossig statt zweigeschossig zu bauen. Der Erhalt des Pausen- und Fussballplatzes spielt dabei eine wichtige Rolle. Und schon gab es Wortmeldungen. Bleiben die Parkplätze verfügbar? Wo liegen die Kosten? Gemeinderätin Ribi Bichsel sagt: «Ich bin froh, um kritische Hinweise. Am 23. November stimmen wir an der Budgetversammlung über einen Planungskredit für einen Architekturwettbewerb ab.» Sechs Millionen Franken stehen für das Vorhaben im Raum.

Der frühere Gemeindepräsident Emil Meier sagte: «Es muss fixiert sein, wie teuer das Bauvorhaben wird, dass es keine Kostenüberschreitung gibt.» Steinbildhauer Edi Stäheli zeigte sich enttäuscht:

«Mir fehlt der Kampf gegen die Kirche.»

Gemeindepräsidentin Anita Dähler-Engel im Gespräch mit Besuchern der Informationsveranstaltung. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der Gemeinderat will auf fast dem ganzen Gemeindegebiet Tempo 30 einführen. «Das Verkehrsaufkommen wird immer grösser. Es geht auch um die Schulwegsicherheit», sagte Gemeindepräsidentin Dähler-Engel. Thomas Buhl von der Widmer AG zeigte mit Statistiken, was verkehrsmässig abgeht: «Wir haben Messungen in den Wohnquartieren gemacht. 85 Prozent fahren langsamer als 41 km/h.» Zu einer potenziellen Tempo-30-Signaltafel an der Dr. A. O. Fleisch-Strasse sagte die Chefärztin und Verwaltungsratspräsidentin der Klinik Schloss Mammern, Annemarie Fleisch Marx:

«Das ist ein abartiges Projekt, da fährt niemand schnell.»

Infos zur aktuellen Ortsplanrevision verkündete Gemeindepräsidentin Dähler-Engel kurz und präzis: Im Februar gab es erneut eine Vorprüfung durch den Kanton, nachdem die Eingabe im Januar 2020 als «nicht genehmigungsfähig» beurteilt wurde. «Jetzt ist das Dokument beim Kanton in der Zirkulation liegen geblieben.» Mammern kämpft um den Erhalt der Bootsliegewiese und den Kulturpavillon – wenn es sein muss «bis vors Verwaltungsgericht».

Zur Wiederwahl am 12. März stellen sich Gemeindepräsidentin Anita Dähler-Engel sowie die Gemeinderäte Christian Meier, Monika Ribi Bichsel und Erika Siegwart. Ihren Rücktritt aus der Schulkommission haben Matthias Fluri und Monika Meier eingereicht sowie Steuerexperte René Zoller aus der Rechnungsprüfungskommission.