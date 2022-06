Wein Gourmets brauchen gute Schuhe auf der Wein- und Gourmetwanderung Seebachtal Weinfreunde erwanderten am Sonntag über sechs Stationen das Seebachtal.

Hanspeter Zehnder, Huttwilens ehemaliger Gemeindepräsident, OK-Chef Werner Dickenmann, Hüttwilens Gemeindepräsidentin Sabina Peter Köstli und ihr Ehemann Martin Köstli stossen an. Bild: Manuela Olgiati

Die Kombination von Wandern und Kulinarik kommt bei den Gästen an. An diesem heissen Sommertag am Sonntag sind viele Wanderer aus der Region und der Schweiz, auch aus dem Ausland im Seebachtal unterwegs, junge und ältere. Mittendrin Fachgruppen, die Jungen Weinfreunde Nordostschweiz tragen Shirt mit Aufdruck. Unverkennbar auch das Team vom heimischen Gutsbetrieb Engel, das sich wandernd mit Gleichgesinnten trifft.

Fast 30 Grad an der Sonne, im Schatten angenehm kühl, besonders mit einem prickelnden Glas Pinot Gris. Die Gäste wollen Erholung, auch den Weinbau am Iselisberg besser kennen lernen. Die Wein- und Gourmetwanderung führte über acht Kilometer vom Schulhaus Buch über das Seebachtal nach Hüttwilen. Auf sechs Rastplätzen geniessen 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer regionale Spezialitäten, ein Fünfgang-Menu mit regionalen Produkten. 26 verschiedene einheimische Weine gibt es zu trinken.

OK-Präsident Werner Dickenmann freut diese dritte Ausgabe der Wein- und Gourmetwanderung der Rebkorporation Hüttwilen. Er sagt: «Viele haben Zeit für Gespräche.» Bekannte treffen und mit gut gelaunten Gästen ein paar Worte wechseln. Die Wanderer marschierten beim Schulhaus Buch los. Nicht ohne den Begrüssungsapéro. Nur kurz ist der Weg zum Rappenhof in Buch. Gastgeberin Nina Wägeli und ihr Vater Hans Peter Wägeli begrüssen jeden einzelnen Gast persönlich. Wandern geht mit Weinglas. Das erhält jeder Wanderer mit einem Plan zur Wanderroute. Doch erst gibt es im Schatten auf dem Rappenhof Stärkung. Lange Tische laden zu den veredelten Trauben in flüssiger Form und Gourmetteller.

Anschliessend wandern Paare oder Gruppen weiter zum Hüttwilersee und noch weiter zur Besebeiz Seehalde. Dort wird eine Spargelcrèmesuppe mit Thurgauer Spargeln serviert. Einer lobt den Hauptgang am nächsten Halt beim Haldenhof von Rahel und Daniel Jäger in Hüttwilen.

«Ich komme ins Schwitzen», sagt eine Wandererin und findet eine willkommene Abkühlung beim Brunnen nahe der Hagschnurer Schüür. Dort wartet das Dessert, Erdbeertörtli mit Hüttwiler Edbeeren im idyllischen Garten. Einen Gang gibt es noch zu erwandern. Im Ebnet bei Philipp und Corinne Stäheli lassen sich die Wanderer Käsevariationen schmecken und schliesslich treffen sich Wanderer in der Zielbeiz Mosteria Bussinger zu musikalischer Unterhaltung.