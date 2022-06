Fallgatter gibt es nur noch in zwei Brücken in der Schweiz: in Gandria im Tessin und in der Diessenhofer Rheinbrücke nach Gailingen. Das Stahlgitter im Übergang von der Schweiz nach Deutschland sollte im Zweiten Weltkrieg den Einmarsch der Deutschen verhindern. Heute ist die Konstruktion im Dach verschraubt.