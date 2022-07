Geschichte «Inhalt, der bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht»: Diessenhofen baut ein digitales Stadtarchiv auf Die Stadtgemeinde Diessenhofen macht in zwei Schritten die neueren und älteren Unterlagen sowie Daten in digitaler Form festzuhalten. Mitarbeitende des kantonalen Staatsarchivs kümmern sich um den Aufbau der Datenbank. Künftig soll diese Arbeit aber den Gemeindeangestellten vorenthalten sein.

Bild von der Rheinbrücke in Diessenhofen. Bild: Raphael Rohner

Die Unterlagen der Stadt Diessenhofen sollen erhalten bleiben. Der Stadtrat hat die Reorganisation des Stadtarchives sowie die Einführung einer digitalen Langzeitarchivierung an den Gemeindearchivdienst des kantonalen Staatsarchivs vergeben. Das ist dem Newsletter der Stadtgemeinde zu entnehmen. Wie Stadtpräsident Markus Birk auf Nachfrage sagt, beruht der Entscheid zu diesem Vorhaben auf dem Archivgesetz sowie dem Öffentlichkeitsgesetz. Ersteres ist durch den Regierungsrat per 1. Januar des vergangenen Jahres in Kraft gesetzt worden.

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofen Bild: Ralph Ribi

In Diessenhofen soll der Prozess in zwei Schritten stattfinden, wie Birk erklärt. «Erst sollen alle neueren Unterlagen nach einem speziellen System digital abgelegt werden, so entsteht unser Neuzeitarchiv.» Dieses Archiv umfasst dann jegliche Akten der letzten 20 Jahre. Sie werden nach einem Registraturplan sortiert, der mit dem neusten Rechnungslegungsmodell (HRMII) kompatibel ist. «Das ist ein gemeindeübergreifendes System», sagt Birk. Ausserdem hat jedes Dokument einen Zeitcode, der bestimmt, wie lange die Daten in der Datenbank verweilen. Es gibt auch Unterlagen, die für immer darin verweilen, etwa Stadtratsprotokolle.

«Bislang haben wir viel in Ordner abgelegt. Künftig geht das digital, was gegen die Papierflut und die Unübersichtlichkeit hilft.»

Historisches Material wird nicht eingescannt

In einem zweiten Schritt werden die älteren Unterlagen registriert. Sie werden aber nicht einzeln eingescannt und in einer digitalen Form zur Verfügung gestellt, sondern Experten schauen sich die Daten an und machen eine digitale Referenz. So weiss man, wo welche Originalunterlagen zu finden sind. Birk sagt:

«Wir haben mehrere Kartons im Keller mit Inhalt, der bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht.»

Durchgesehen und archiviert werden die Daten von Angestellten des kantonalen Staatsarchivs. Die Gemeinde habe zuvor Offerten mehrerer Unternehmen für Archivdienstleistungen eingeholt. Die Kosten für das Unterfangen belaufen sich auf 122’000 Franken und werden vollumfänglich von der Stadtgemeinde übernommen. Birk rechnet damit, dass noch in diesem Jahr mit der Digitalisierung der neueren Daten begonnen werden kann. So können die Angestellten der Gemeinde auch gleich mit der digitalisierten Arbeit fortfahren.

«Der Prozess wird sicher bis Mitte 2023 dauern. Danach werden die älteren Daten in Angriff genommen, was sicher noch länger dauern wird.»

Gewisse Inhalte der Datenbank werden gemäss dem Öffentlichkeitsgesetz öffentlich zugänglich sein. Eine weitere Stelle für die Bearbeitung und Pflege der Daten zu schaffen sei allerdings nicht vorgesehen, sagt Birk. «Ziel ist es, dass das System künftig weitgehend selbst die Daten dem Archiv zuweist.»