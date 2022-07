Geschichte Die Ungeheuer von Buch, Gerlikon und Tänikon: Wandmalereien in Kapellen über die Drachentöter-Ritter Georg und Michael Eine kunsthistorische Tour d'Horizon: Die Wandmalereien in der Sebastianskapelle in Buch bei Frauenfeld zählen zu den wertvollsten frühgotischen Fresken der Schweiz. Sie zeigen die Geschichte des Drachentöters St.Georg. In anderen Kirchenbauten in der Region ist auf Bildern der Ritter Michael dargestellt. Auch er soll sich mit Ungeheuern angelegt haben.

St.Georg besiegt den Drachen. Malerei in der Sebastianskapelle in Buch bei Frauenfeld aus dem Jahre 1320. Bild: Ruth Schär

Sie sind fürchterlich. Ungeheuer erschrecken die Menschen seit Jahrtausenden. Und die Bilder, die von Kämpfen mit den Ungeheuern zeigen, sind uralt. Die Welt ist bekanntlich nicht nur schön und gut. Ganz im Gegensatz zum Blick über das Seebachtal, der sich einem bei der Sebastianskapelle in Buch bei Frauenfeld eröffnet. Der kleine Kirchenbau ist wärmendes und spirituelles Juwel – umgeben vom Kontrast benachbarter Bauten in nüchternem Alltagsgewand. Die Sonne fällt allerdings ungebeten ins vollständig kunstvoll ausgemalte, beeindruckend festliche Innere der Kapelle und hemmt dabei den ungeteilten Genuss ausgesuchter Fresken.

Ungeheuer in der Region Frauenfeld Darstellung von St.Georg oder St.Michael in Kirchen und Kapellen

Sie halten seit über 700 Jahren nebst dem Passions- und einem Heiligenzyklus auch die weitverbreitete Legende des den Drachen erstechenden Ritters Georg wach. Der ist in Buch gleich dreifach mit dem Johanniterkreuz unterwegs. Es wird vermutet, dass die den Johannitern nahestehenden Ritter von der benachbarten Burg Helfenberg diesen Wandbildschmuck gestiftet haben könnten. Der Orden der Johanniter entstand nach der Eroberung Jerusalems im ersten Kreuzzug. Nach dem Untergang der Kreuzfahrerstaaten ziehen sich die Johanniter im Mittelmeer von Akko über Zypern, zur Entstehungszeit der Buchemer Wandmalerei gar nach Rhodos (1309) und schliesslich bis nach Malta zurück.

«Die wertvollsten frühgotischen Fresken unseres Landes»

«Die Kunstdenkmäler der Schweiz» rühmen die farbigen Bilder: Unter allen Kapellen des Thurgaus, in denen sich mittelalterliche Fresken erhalten haben (zum Beispiel Degenau, Gerlikon, Landschlacht, Triboltingen), nehme Buch eine prominente Stelle ein. Die früher übertünchten, 1938 entdeckten und 1988 nochmals restaurierten Malereien bezeichnete der angesehene, wegweisende Kunsthistoriker Linus Birchler als «die wertvollsten frühgotischen Fresken unseres Landes». Sie dürften von einem Maler der Bodenseegegend geschaffen worden sein. Wegen der Fensterausbrüche und anderer Umbauten aber ist leider nicht der ganze ursprüngliche Zyklus erhalten geblieben.

Der bleibende Kampf mit dem Drachen Der babylonische Schöpfungsbericht – 1000 Jahre älter als der biblische – spricht vom Sieg Marduks, des Stadtgottes von Babylon, über die als Drachen dargestellten Chaosmächte. Die Vorstellung übernimmt das Alte Testament für Jahwe: «Du hast zerschlagen die Köpfe des Leviathan.» Das Neue Testament spricht sogar vom Kampf Michaels mit dem siebenköpfigen Drachen. Schliesslich sind es die Kreuzfahrer, welche die Legende vom siegreichen Ritter über das Ungeheuer aus dem Nahen Osten nach Europa heimbringen. Bleibt im Ohr, was ein Nationalrat aus dem Thurgau vor Jahren ausgesprochen hat: «Es geht uns gut – nun müssen wir nur noch darauf achten, dass es keinen Krieg gibt.» (ms)

Gerlikon, auf der Höhe südwestlich von Frauenfeld gelegen, teilt das Thema in seiner Kapelle St.Georg. Während aber der Zahn der Zeit dem Heiligen in seinem Kampf zugesetzt hat, könnte St.Michael, der andere Drachentöter, Aufmerksamkeit finden. Im bemalten Stirnfenster sticht er nicht, schwingt vielmehr sein Schwert über dem – aussergewöhnlich – weissen Drachen und hält – eine zweite Besonderheit – dessen hochgestellten diabolischen Schweif siegreich in der Hand.

Tänikoner Glaskunst befindet sich heute im Landesmuseum

Das frühere Frauenkloster Tänikon schmückte sich einst mit Glasgemälden. Eines von ihnen – das sich heute im Landesmuseum befindet – ehrt den heiligen Michael. Die wohl von Zug geschenkte Stadtscheibe vom Jahre 1558 beeindruckt mit ihren Stadtpatronen, St.Oswald in Silberpanzer mit blauem Mantel und in weit wehendem rotem Umwurf St.Michael. Der zieht zum Schwertstreich gegen den in der Seelenwaage hockenden Teufel aus.

In Tänikons unmittelbarer Nachbarschaft glänzt das benachbarte zürcherische Elgg in seiner prächtigen Pfarrkirche mit einem schönen Georg-Fresko aus der Zeit der Stadterhebung durch die Habsburger. Zwei Szenen aus der Legende sind erhalten. Sie handeln von der Tochter des Königs von Kappadozien, die dem in einem benachbarten Sumpfe hausenden Drachen geopfert werden soll, um das Ungeheuer von der Stadt fernzuhalten. Georg nimmt den Kampf mit dem Untier auf. Die Georg-Drachenthematik lässt sich gleich mehrmals finden: als Relief auf der Glocke von 1516, auf einer dekorativen Glasscheibe (Georg als Tropaipheros=Fahnenträger) und als Spur am einstigen Hochaltar.