Gemeindeversammlung Seit 1996 immer im Plus: Politisch Neunforn schreibt in der Rechnung einen Gewinn von 470'000 Franken Nach 13 Jahren im Amt tritt Neunforns Bauminister Leo Krucker auf Ende Juli aus dem Gemeinderat zurück. Für ihn wählte die Versammlung am Donnerstagabend auf dem Gemeindehausplatz den 32-jährigen Roman Kühne ins Gremium. Bekannt wurde, dass sich Vizepräsidentin Margrith Wigholm für die neue Legislatur nicht zur Wiederwahl stellt.

Roman Kühne stellt sich vor seiner Wahl in den Gemeinderat der Versammlung vor. Bild: Mathias Frei

Mit Traditionen bricht man nicht einfach. Das ist auch in Neunforn so. Deshalb schreibt die Politische Gemeinde auch in der Rechnung 2021 die Geschichte fort, dass man seit ihrer Bildung im Jahr 1996 immer positive Abschlüsse präsentieren konnte. In der Rechnung 2021 ist es bei einem Ertrag von 3,985 Millionen ein Überschuss von 470'000 Franken. Budgetiert war ein kleines Minus von 40'000 Franken. Gemeindepräsident Benjamin Gentsch erklärte den 108 Stimmberechtigten, die am Donnerstagabend auf den Gemeindehausplatz gekommen waren:

Gemeindepräsident Benjamin Gentsch. Bild: Mathias Frei

«Wie überall können auch wir massiv besser abschliessen als budgetiert.»

Die Pandemie habe die Gemeindefinanzen praktisch nicht belastet. Haupttreiber des «sehr erfreulichen» Ergebnisses sei die Einnahmenseite gewesen, konkret der Fiskalertrag. So waren etwa die Grundstückgewinnsteuern zweieinhalbmal so hoch wie budgetiert. Weiter lagen die Nettokosten im Sozialwesen aufgrund hoher Rückzahlungen tief. Im vergangenen Jahr tätigte der Gemeinderat Nettoinvestitionen in Höhe von 603'000 Franken. Das Eigenkapital lag per Ende 2021 bei 5,439 Millionen, die Bilanzüberschuss betrug 1,988 Millionen. Die Versammlung genehmigte die Rechnung einstimmig und sprach sich auch für die beantragte Gewinnverwendung aus: 230'000 Franken als zusätzliche Abschreibungen auf die Fahrhofstrasse-Sanierung, 150'000 Franken als Vorfinanzierung für die gleichen Abends traktandierte Sanierung der Waltalingerstrasse innerorts, und der Rest kommt in den Bilanzüberschuss.

Eine Abstimmung auf dem Oberneunforner Gemeindehausplatz. Bild: Mathias Frei

Waltalingerstrasse wird für Fussgänger sicherer

Die besagte Sanierung des Innerortsabschnitts der Waltalingerstrasse für 480'000 Franken winkte die Versammlung bei einer Nein-Stimme klar durch. Nebst dem reinen Strassenbau gibt es Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, dies auch im Rahmen der geplanten Tempo-30-Zone vor Ort. Einstimmig durch kamen die teilrevidierten Statuten des Feuerwehrzweckverbands Weinland, der auf 2023 erweitert werden soll.

Noch bis Ende Juli Gemeinderat: Leo Krucker. Bild: Mathias Frei

Mit Leo Krucker wurde Neunforns langjähriger Bauminister von der Versammlung verabschiedet. Er hatte im Gemeinderat 13 Jahre lang das Ressort Bauen und Planen inne. Für ihn übernimmt per 1. August Roman Kühne. Dieser hatte quasi ein Heimspiel, wohnt der 32-jährige selbstständige Kältetechniker doch unweit des Gemeindehauses. Der aktive Oberturner beim lokalen Turnverein ist Mitglied der Neunforner Planungskommission. Kühne kam auf alle Stimmen der anwesenden Stimmbürger. Gemeindepräsident Gentsch sagte:

«Hier schliesst sich für mich ein Kreis.»

Denn vor bald 36 Jahren hatte Kühnes Grossvater Gentsch als Oberneunforner Ortsvorsteher vorgeschlagen. Der Gemeindepräsident verkündete, dass auf Ende der laufenden Legislatur auch Vizepräsidentin Margrith Wigholm abtritt. Dass er selber sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt, hatte Gentsch schon frühzeitig angekündigt. Er rief die Bevölkerung dazu auf, Kandidatinnen und Kandidaten für die freien Ämter vorzuschlagen.