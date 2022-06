Gemeindeversammlung Finanzwunder in Serie: Eschenz schliesst Rechnung 2021 mit einem weiteren satten Gewinn ab Budgetiert war ein Plus von 35'000 Franken. Nun schliesst die Rechnung von politisch Eschenz mit einem über 400'000 Franken höheren Gewinn ab. Gewinntreiber sind wie überall die guten Steuereingänge. Zudem waren im vergangenen Jahr die Sozialkosten niedriger als erwartet.

Zum ersten Mal an einer Versammlung: Eschenzer Jungbürgerinnen und Jungbürger. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Wieder einmal. Die Eschenzer Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 466'000 Franken ab, dies bei einem Ertrag von 6,107 Millionen. Budgetiert war ein Plus von 34'400 Franken. «Erneut ein sehr gutes Jahr. Wir haben in den letzten Jahren viel Gewinn erwirtschaftet», sagte Gemeindepräsidentin Linda Signer am Mittwochabend an der Rechnungsversammlung in der Turnhalle, an der 90 Stimmberechtigte teilnahmen.

Als «Gewinntreiber» bezeichnete Gemeindepräsidentin Signer «hohe Steuereinnahmen, speziell Grundstückgewinnsteuern, und niedrigere Sozialkosten. Noch nie waren in den letzten Jahren so wenig Personen auf Sozialhilfe angewiesen.» Die Steuereinnahmen für das Jahr 2021 fallen um über 400'000 Franken höher aus als budgetiert.

Private Spitex kostete fast doppelt so viel

Gemeindepräsidentin Linda Signer. Bild: Margrith Pfister-Kübler

In die Höhe geschnellt sind allerdings auch die Kosten an die private Spitex, da waren 80'000 Franken im Budget, aber wegen der Verdoppelung der Patientenzahl sind die Kosten auf 139'000 Franken gestiegen. Zügig leitete Signer durch die Zahlen.

Ohne Diskussion und einstimmig wurden die Rechnung und die Gewinnverwendung (ins Eigenkapital) genehmigt. Zur Investitionsrechnung erklärte Gemeinderat Dominik Spycher, dass die Erneuerung der Pfähle im Hafen Eschenz zuerst wegen Lieferverzögerung und jetzt wegen der Fischsperrzone auf Ende 2022 verlegt wurde.

«Stirnrunzeln, weshalb ist das nicht im Budget?»

Das sagte Gemeinderat Erich Studer zum Nachtragskredit für die Erweiterung des Wärmeverbundes in Höhe von 435'000 Franken. Eschenz hat sich Massnahmen zum Sparen von Ressourcen ins Pflichtenheft geschrieben. Es muss das Leitungsnetz erweitert und die Heizzentrale leicht angepasst werden. Einstimmig wurde der Nachtragskredit genehmigt. Die Investition wird später mit den Anschluss- und Leistungsgebühren abgedeckt. Studer sagte: «Der Wärmeverbund muss selbsttragend sein.»

Ein Dutzend Jungbürgerinnen und Jungbürger anwesend

Gemeinderat Fabian Tschalér informierte, dass die Strassenlampen mit LED modernisiert werden. Auch müsse beim alten Reservoir Hüttenberg eine verkalkte Leitung ersetzt werden. Von 22 Flüchtlingen aus der Ukraine seien noch 13 in Eschenz, neun seien abgereist, berichtete Gemeinderätin Heidi Springmann und lobte die Hilfsbereitschaft der Eschenzer. Langanhaltenden spontanen Dankesapplaus gab es bei den Verabschiedungen der Fürsorgebehörde, den Ehrungen von Feuerwehrleuten und speziell bei der Begrüssung für die 45 Jungbürgerinnen und Jungbürger, wovon ein Dutzend anwesend war.

«Ich freue mich über viele Inputs von euch.»

Abstimmen an der Eschenzer Rechnungsversammlung. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Das sagte Gemeindepräsidentin Signer und forderte zur aktiven Mitwirkung auf. Im Herbst gibt es einen Spezialevent für alle Jungbürger. Auffallend in Eschenz ist die starke Bevölkerungszunahme, zirka zwei Prozent pro Jahr.

Erwartet wird auch ein Wachstum der Arbeitsplätze. Minutenlangen Applaus löste der Satz der Gemeindepräsidentin Signer an den ehemaligen Gemeindepräsidenten Claus Ullmann und Gemeinderat Hansruedi Buff aus: «Hut ab für euren Einsatz für Eschenz und dass es immer möglich ist, bei euch Rat zu holen.»