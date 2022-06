Gemeindeversammlung Der Erste in den Startlöchern: Christian Della Sega aus Winterthur will in Uesslingen-Buch das Gemeindepräsidium übernehmen Die Rechnung 2021 von politisch Uesslingen-Buch schliesst viel besser ab als budgetiert, aber immer noch im Minus. Ungleich wichtigere Neuigkeiten gab es am Montagabend an der Rechnungsgemeinde aber von der Findungskommission für die Behördenwahlen 2023. Zwei erste Kandidaturen für drei Vakanzen wurden öffentlich.

Präsidiumskandidat Christian Della Sega mit Findungskommissionspräsident Markus Frei nach der Versammlung. Bild: Mathias Frei

Die Ungewissheit hat ein Ende. Erste Kandidaturen für die drei Vakanzen im Gemeinderat von Uesslingen-Buch ab Juni 2023 sind seit Montagabend bekannt. 44 Stimmberechtigte waren an die Rechnungsgemeinde gekommen – nicht zuletzt wegen des Traktandums «Informationen zu den Ersatzwahlen». Findungskommissionspräsident und alt Kantonsrat Markus Frei sprach von zwei «sehr guten Kandidaturen». Christian Della Sega will das Gemeindepräsidium von Elisabeth Engel übernehmen, die nach 20 Jahren in der Behörde, davon 18 im Präsidium, nicht mehr antritt für die neue Legislatur. Es machte sich gut, dass Della Sega auch anwesend war und sich beim Apéro nach der Versammlung unter die Stimmberechtigten mischte.

Die Uesslinger Ortseinfahrt vor der Thurbrücke. Bild: Mathias Frei

Della Sega (Jahrgang 1968) ist verheiratet und als Unternehmer tätig. Der eidg. dipl. Automechaniker und eidg. dipl. Betriebswirtschafter lebt in Winterthur, präsidiert die SVP Oberwinterthur und ist dort auch in diversen Vereinen aktiv. Er wolle seine eigene Komfortzone verlassen, um neue Aufgaben kennen zu lernen, und diese bestmöglich umsetzen, im Interesse der Bevölkerung von Uesslingen-Buch, erklärte Della Sega.

Präsidentin der RPK will in den Gemeinderat

Gemeinderatskandidatin Linda Janesch konnte am Montagabend nicht an der Versammlung teilnehmen. Bild: Mathias Frei

Zur Wiederwahl für die Legislatur 2023 bis 2027 stellen sich mit Thomas Heusser (seit 2018) sowie Andreas Richiger (seit Frühling 2021) zwei bisherige Behördenmitglieder. Nicht mehr antreten dagegen werden Willy Hohl (seit 2011) und Matthias Tschanz (seit 2015). Findungskommissionspräsident Frei konnte am Montagabend nebst Della Sega eine weitere Kandidatur präsentieren. Die Einheimische Linda Janesch will in den Gemeinderat. Die parteilose Buchhalterin ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und amtet als Präsidentin der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde.

Die Findungskommission habe bislang viele Gespräche geführt, sagte Frei. Eine zweite Kandidatur für den Gemeinderat sei auf gutem Weg, die entsprechende Person habe sich aber noch nicht abschliessend entschieden. Er hoffe, dass nochmals etwas Drive in die Kandidatensuche komme, meinte der Findungskommissionspräsident. Und er sagte:

«Aus dem lokalen Gewerbe dürfte noch mehr Initiative kommen. Es dürfte durchaus auch im Gemeinderat vertreten sein.»

Die Gesamterneuerungswahlen sind auf die Bechtelisgemeinde im Januar 2023 terminiert. Fakt ist, dass es eine offizielle Liste der Kandidaturen in der Botschaft geben wird, dass aber am Bechtelistag selber auch spontane Kandidaturen möglich sind. Am 27. Oktober findet eine Podiumsdiskussion mit den Kandidierenden statt, die bis dann bekannt sind.

An der Rechnungsgemeinde von Uesslingen-Buch. Bild: Mathias Frei

Minus kleiner als budgetiert

Das namensgebende Traktandum der Versammlung war die Abnahme der Rechnung 2021. Bei einem Aufwand von knapp 3,8 Millionen Franken schloss man mit einem kleinen Minus von 65'000 Franken ab. Budgetiert war eine ungleich grösseres Defizit in der Höhe von knapp 479'000 Franken. Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel stellte die Frage:

«Wie kann man sich dermassen verrechnen?»

Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel. Bild: Andrea Stalder

Und gab gleich selber die Antwort darauf. So habe man bei den Steuern mehr Ertrag generieren können, während im Sozialwesen und im Unterhalt der Gemeindestrassen die Ausgaben klar unter Budget lagen. Die Erfolgsrechnung wurde, genau wie die Investitionsrechnung und die Bilanz, einstimmig genehmigt. Das Eigenkapital liegt per Ende 2021 bei 7,57 Millionen Franken, davon beträgt der Bilanzüberschuss 2,08 Millionen.

Gemeindepräsidentin Engel stellte an der Versammlung auch den neuen visuellen Auftritt der Gemeinde vor, welchen die Frauenfelder Firma Richtblick erarbeitet hat. Ziel sei ein klares, modernes und emotionales Erscheinungsbild gewesen, das pragmatisch umgesetzt werden könne.