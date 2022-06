Gemeindeversammlung 750’000 Franken besser als budgetiert: Politisch Berlingen hat auf 2023 eine Steuersenkung im Visier Ein massiv höherer Steuerertrag und Minderausgaben im Sozialwesen sind dafür verantwortlich, dass die Berlinger Rechnung 2021 tiefschwarz statt rosarot daherkommt. An der Rechnungsgemeinde von Montagabend wurden auch verschiedene zukünftige Projekte vorgestellt.

Die Stimmberechtigten an der Berlinger Rechnungsgemeinde. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Wow, eine wahnsinnige Differenz, wie kann das sein?», fragte Gemeindepräsident Ueli Oswald am Montagabend an der Berlinger Gemeindeversammlung in der Unterseehalle. 54 Stimmberechtigte hörten ihm zu. Das Ergebnis der Rechnung 2021 ist bei einem Ertrag von 6,2 Millionen Franken um rund 750’000 Franken besser als erwartet. Budgetiert war ein Verlust von 42’000 Franken. Man habe sehr vorsichtig budgetiert, wegen Corona. «Dass das Ergebnis so gut ist, hat uns doch sehr überrascht», so Oswald und er holte weit aus, um alle Positionen zu erklären. Ein ausserordentlicher Anstieg bei den Steuern und Einsparungen bei der sozialen Sicherheit haben das gute Ergebnis ermöglicht. Der Rechnungsgewinn 2021 von knapp 714’000 Franken wird dem Eigenkapital zugeschlagen. Ohne Diskussion und einstimmig wurde die Rechnung 2021 inklusive Spezialfinanzierungen genehmigt.

Weil man attraktiv ist: Schülerzahlen steigen

Gemeindepräsident Ueli Oswald. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Einstimmig wurde auch die überarbeitete Gemeindeordnung genehmigt. «Wir halten an Bewährtem fest», so Oswald. Damit meinte er das Ressortsystem und dass die Einbürgerungen weiterhin an der Gemeindeversammlung durchgeführt werden. Zum Feuerschutzreglement stellte Gemeinderat Martin Järmann Neuerungen – Befreiung von Feuerwehrpflicht und Ersatzabgabe – vor, auch dies ging einstimmig über die Bühne. Gemeinderätin und Schulpräsidentin Jolanda Lenherr zeigte auf, dass Berlingen für Familien attraktiv ist, was steigende Schülerzahlen bringt. Die Dorfschule mit 60 Kindern werde gut benotet. Die Berlinger Finanzlage ermöglichte den Kauf von neuen iPads für die Schulkinder. Lenherr sagte:

«So können sich kranke Kinder von daheim aus zuschalten.»

Aktuell hat Berlingen 922 Einwohner. Die Infrastruktur ist für 1000 Einwohner ausgelegt. Der gesamte Gemeinderat tritt am 12. März 2023 zur Wiederwahl an. Gemeindeschreiberin Maja Moser verlässt Berlingen auf Ende Oktober.

Viele Projekte stehen an

Gemeindeschreiberin Maja Moser kontrollierte am Montag zum letzten Mal die Stimmrechtsausweise. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Wir haben viel zu investieren. Zum Glück haben wir gute Steuerzahler», sagte Gemeindepräsident Oswald. Trotz happigen Investitionen ist für die kommende Budgetversammlung eine Steuersenkung um fünf Prozentpunkte vorgesehen. Derzeit beträgt der Steuerfuss inklusive Primarschule 110 Prozent. Mit einer Reduktion um fünf Prozentpunkte käme Berlingen auf Platz 20 der Thurgauer Gemeinden. Grosse Aufgaben stehen an, wie Gemeindepräsident Oswald auflistete: Nebst der Ortsplanung, der Sanierung Seestrasse, Bergstrasse, der Ortsplanrevision, Sanierung der See- und Bergstrasse wird das Projekt «WIS», ein Gesamtprojekt inklusive Renaturierung Seeufer im Bereich Ausgang Berlingen bis Eingang Steckborn, sowie das Projekt Fernwärmeverbund (Holzschnitzel) alle auf Trab halten.