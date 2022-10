Flüchtlingskrise Steckborn rüstet sich für Zunahme von Flüchtlingen, Stadtrat insistiert beim SEM wegen Informationspolitik Derzeit sind in der Notunterkunft an der Steckborner Talstrasse rund 100 Asylsuchende untergebracht. Wegen der Flüchtlingskrise könnten in nächster Zeit alle 250 Betten genutzt werden, teilt die Stadt Steckborn mit, die seit Jahren vom Bund Beiträge für die Zivilschutzanlage erhält.

Die Notasylunterkunft im Feuerwehrdepot an der Talstrasse in Steckborn. Bild: Reto Martin

Jahrelang stand die Zivilschutzanlage an der Talackerstrasse in Steckborn leer, wofür das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Stadt bezahlt hat und immer noch tut. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs Ende Februar ist die Situation eine ganz andere, denn seit März sind in der Zivilschutzanlage Bühl vor allem ukrainische Flüchtlinge untergebracht.

Mittlerweile sind es rund 100 Asylsuchende, die vom SEM vom Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) in Kreuzlingen in die Steckborner Notasylunterkunft überwiesen werden, die das SEM seit 2016 wegen der Flüchtlingsströme aus dem Nahen Osten und Afrika bereithält. In einer aktuellen Mitteilung schreibt der Stadtrat von Steckborn:

«Aufgrund der erhöhten Asylgesuchseingänge – die Bundesasylzentren in der Schweiz sind aktuell zu fast 80 Prozent belegt – besteht die Möglichkeit, dass in nächster Zeit alle 250 Betten genutzt werden.»

Deshalb sei nicht auszuschliessen, dass die Asylsuchenden über mehrere Wochen bis zum Ende ihres Asylverfahrens in der Notasylunterkunft an der Talstrasse untergebracht werden. «Das SEM hat während der Aufenthalte der Flüchtlinge in der Schutzanlage die volle Verantwortung über sie», sagte Markus Michel als Stadtrat und Ressortverantwortlicher Sicherheit Mitte März. Weitere Fragen zuhanden der Stadt Steckborn bleiben auf die Schnelle unbeantwortet.

Markus Michel, Stadtrat Steckborn, zuständig fürs Ressort Sicherheit. Bild: PD

Maximal knapp 325'000 Franken für Stadtkasse

In der Mitteilung heisst es weiter, dass der Stadtrat beim SEM insistiert habe, um «zukünftig zeitnah über Änderungen in der als Anlaufstelle genutzten Zivilschutzanlage Bühl informiert zu werden, damit auch die Steckborner Bevölkerung über die Veränderungen orientiert werden kann».

Denn die veränderte Situation sei für alle Beteiligten, sei es für Asylsuchende oder die Bevölkerung, eine grosse Herausforderung. Das zeigte sich 2016, als die Pläne von Stadt und SEM erstmals an die Öffentlichkeit drangen und sich an einem Infoabend zahlreiche Interessierte wohlwollend, aber auch misstrauisch gegenüber der Notasylunterkunft äusserten (diese Zeitung berichtete).

Der Stadtrat will sich bei seiner Bevölkerung bedanken, mit der in der Vergangenheit den Flüchtlingen begegnet wurde. Und er hofft weiterhin auf das Wohlwollen und Verständnis. Immerhin: Ist die Zivilschutzanlage voll belegt, zahlt das SEM statt monatlich 18'000 Franken 27'000 Franken in die Steckborner Stadtkasse, was einem jährlichen Betrag von knapp 325'000 Franken ergeben würde. Der aktuelle Vertrag zwischen Steckborn und dem SEM läuft noch bis 2025.