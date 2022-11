Finanzen Alles positiv inklusive Steuerfussreduktion: Die Budgets 2023 der Primar- und Sekundarschulgemeinde Frauenfeld Die Schulbehörden präsentieren das Budget 2023 für die Primar- und Sekundarschulgemeinde Frauenfeld. Es gibt eine Steuerfusssenkung bei der Sekundarschulgemeinde, wichtige Investitionen bei der Primarschulgemeinde. Gleich bleibt: Neuer Schulraum muss her, denn die Anzahl Schüler, speziell in der Primar, nimmt zu.

Der Eingang zur Schulverwaltung Frauenfeld an der St.Gallerstrasse. Bild: Andrea Stalder

Bei der Stadt steigt er, bei der Primarschule bleibt er gleich und bei der Sekundarschule sinkt er: der Steuerfuss. An der Medienorientierung vom Mittwochvormittag erläutern Andreas Wirth, Präsident der Schulbehörde Frauenfeld, sowie Christian Schwarz, zuständig für die Finanzen, und Markus Herzog, Abteilungsleiter Betrieb, die Budgets 2023.

Die Sekundarschulgemeinde senkt den Steuerfuss auf 25 Prozent ab. So resultiert voraussichtlich bei einem Aufwand von rund 22,5 Millionen Franken ein Ertragsüberschuss von 115'600 Franken. «Wir haben alle grösseren Vorhaben umgesetzt», erklärt Wirth den Grund für die Reduktion des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte. Was noch ansteht, wie Herzog erläutert, ist die Erneuerung der Beleuchtung in den Turnhallen, die auf LED umgestellt werden. Und:

«Nach der Coronapandemie besteht ein Nachholbedarf an Weiterbildungen bei den Lehrpersonen.»

Christian Schwarz, zuständig für Finanzen, Andreas Wirth, Präsident der Primar- und Sekundarschulbehörde, und Markus Herzog, Abteilungsleiter Betrieb. Bild: Janine Bollhalder

Informatikersatz und neue Fenster

Nicht alles umgesetzt wurde bislang bei der Primarschulgemeinde. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 57 Prozent schliesst das Budget bei einem Aufwand von 43,6 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von rund 165'000 Franken. Das grösste Projekt ist im kommenden Jahr die Erneuerung der Informatikinfrastruktur, erklärt Herzog.

«Normalerweise ersetzen wir die IT in einem Vierjahresrhythmus. Diesmal haben wir noch ein Jahr angehängt, und nun wird es höchste Zeit.»

Das Vorhaben soll in den nächsten Sommerferien in Angriff genommen werden. Zeitgleich sowie auch in den Herbstferien ist eine Erneuerung der Fenster der Schulanlage Ergaten geplant. Investitionen im Bereich des Personals sind ebenfalls budgetiert. Wegen der geplanten Erweiterung des Tagesschulangebots der Schulanlage Schollenholz sowie der Fremdsprachenklassen für ukrainische Schülerinnen und Schüler besteht Bedarf an zusätzlichen Stellenprozenten.

Die Schulbehörden rechnen jedoch mit Steuerausfällen seitens der Stadt, die am Dienstagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz die Erhöhung des Steuerfusses bekanntgab. Das fällt bei der Primarschule stärker ins Gewicht, sagt Herzog und erklärt: «Bei der Sekundarschule hingegen kommen noch die Steuern der Partnergemeinden hinzu.»

400 Schülerinnen und Schüler eingeplant

Schulpräsident Wirth wagt einen Blick in die Zukunft. Die Anzahl Schülerinnen und Schüler nimmt fortan zu. Auch wenn, wie den Botschaften zu entnehmen ist, mehr als 50 Kinder trotz erreichten Eintrittsalters noch nicht in den Kindergarten eingeschult wurden. Wirth sagt, man könne davon ausgehen, dass bis 2035 rund 400 Schülerinnen und Schüler mehr in Frauenfeld zur Schule gehen.

Da diese Kinder und Jugendliche gemäss einer Studie eher aus den Quartieren Erzenholz und Langdorf kommen werden, liegt der Plan nahe, in dieser Region zusätzlichen Raum zu suchen und zu nutzen. «Auch das ist ein Grund, dass keine Steuerfusssenkung in Verbindung mit der Primarschule möglich war», sagt Wirth.

«Die aktuelle Weltlage mit dem Krieg hat uns gefordert», fügt er hinzu. Und er geht davon aus, dass es nochmals Zuwachs an Flüchtlingskindern geben werde. Auch daher sei es für die Schule unverzichtbar, genügend Raum zur Verfügung zu haben. Keine einfache Aufgabe, wie Herzog ergänzt, und oftmals nur durch Mietobjekte lösbar.