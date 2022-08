Fest Lieber feiern statt sünnelen: Uesslingen-Buch lädt übers Wochenende zum grossen «Summer Fäscht» nach Trüttlikon ein Am Wochenende lud Trüttlikon zum grossen «Summer Fäscht» ein und bewies eindrücklich, dass ein schönes, gut organisiertes Fest nicht unbedingt vom Wetter abhängig ist.

25 Bilder 25 Bilder Trüttlikon 20.8.2022 TG - Impressionen vom 25. Sommerfest am Iselisberg 2022 Reto Martin

Während sich der Samstagvormittag vorwiegend heiter präsentierte, hätte das Wetter freitags am Iselisberg sicher besser sein können. Doch was des einen Leid, war des anderen Freud. Die Bauern freuten sich über den kräftigen Guss von oben und auch die Festbeizen, welche in den landwirtschaftlichen Ökonomiegebäuden untergebracht waren, die es im schmucken Weiler Trüttlikon auf dem Iselisberg gibt, erfreuten sich schon zu früherer Tageszeit als geplant eines guten Zuspruchs. «Wir nehmen es wie es kommt», erklärte ein Mann gut gelaunt, derweil Landwirt Armin Rieser hinzufügte: «Das Wetter ist gut, wie es ist – nützt es doch den Landwirten und den Beizen gleichermassen.»

Wenige Meter daneben lacht ein Mann aufgrund derselben Frage zuerst belustigt auf und winkt dann nonchalant ab:

«Schönes Wetter wird doch komplett überschätzt. Wir sind doch hier zum Feiern da und nicht, um zu sünnelen.»

Geschmückte Traktoren, Handwerk und Leckereien

Abgesehen davon war am Samstagvormittag viel los zwischen den Strassen und Gassen, die mit geschmückten Traktoren, automobilen Oldtimern und zahlreichen Marktständen gesäumt waren. Handwerk, Esswaren und Dienstleistungen fanden sich ebenso im Angebot wie viel Kurzweil. Ein Forstbetrieb bot den Passanten die Möglichkeit, sich im Axtwerfen zu versuchen.

Eine Besucherin beim Axtwerfen. Bild: Reto Martin

Als Hauptpreis winkte dem oder der Treffsichersten ein Ster Brennholz. Wer wollte, konnte Fachleuten beim Kunstmetallschmieden zuschauen, dem Kettensägen-Showschnitzen beiwohnen oder mitverfolgen, was ein Sattler macht, wenn er sein Handwerk als Polsterer ausübt. Die Jüngsten vergnügten sich auf einem grossen Sandhaufen, bauten mit riesigen Holz-Klötzen um die Wette oder löschten beim Stand der Feuerwehr einen imaginären Hausbrand, während feiner Racletteduft die Älteren schon deutlich vor der Mittagszeit zur Festlokalität des Winzerverein Iselisberg lockte.

Fürs nächste Fest ist noch nichts spruchreif

Matthias Tschanz, OK-Chef und Gemeinderat. Bild: Benjamin Manser

Matthias Tschanz, OK-Chef und Gemeinderat von Uesslingen-Buch, zeigte sich denn sehr zufrieden: «Die Leute haben ihren Spass. Ich selbst freue mich sehr darüber, dass bis jetzt die Konzerte sehr gut besucht waren», sagte Tschanz, der eine baldige Wiederholung des Trüttlikoner «Summer Fäscht» nicht ausschliessen wollte. Zwar sei noch nichts spruchreif, aber «25 Jahre sollte es sicher nicht mehr dauern bis zum nächsten Fest im Dorf», meinte Tschanz. Ein Veranstaltungs-Rhythmus von drei bis fünf Jahren könne er sich «gut vorstellen».