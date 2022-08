Fernsehen SRF-Sendung «G&G» lässt den Kanton Thurgau beinahe links liegen: So fallen die Reaktionen in Diessenhofen und Steckborn sowie am Zürcher Leutschenbach aus Die SRF-People-Sendung «Gesichter & Geschichten» (G&G) widmete sich vergangene Woche mit ihrer Serie «Gegen den Strom» dem Rhein von Basel stromaufwärts bis ins Quellgebiet im Bündnerland. Der Kanton Thurgau spielte dabei nur am Rand eine Rolle.

Teil des SRF-Films (von oben links im Uhrzeigersinn): Ausblick von der Burg Hohenklingen oberhalb Stein am Rhein, Mündung vom Untersee in den Hochrhein bei Eschenz, Journalist Sandro Sabatini und Ex-«Tagesschau»-Sprecherin Marion Preuss auf einem Boot sowie Ermatingen. Bild: Screenshots SRF/Kombo SGT

Über 1232 Kilometer zieht sich der Rhein, vom Quellgebiet rund um den Tomasee im Bündner Tavetsch bis zum Rhein-Maas-Delta im niederländischen Rotterdam. Das hat das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) mit seiner Sendung «Gesichter & Geschichten» (G&G: ehemals «Glanz & Gloria») zum Anlass genommen, vergangene Woche eine fünfteilige Serie «Gegen den Strom» zu produzieren, die schliesslich in einem 60-minütigen Film mündete.

Nach dem Start in Basel reiste Journalist Sandro Sabatini mit einem Kamerateam dem Gewässer entlang bis zur Quelle. Vom Rheinknick über die Kantone Aargau und Schaffhausen ging's weiter ostwärts. Die Episoden 2 und 3 vom Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. August, zeigen zwar Bilder aus der Region Untersee und Rhein, der Thurgau findet aber in den Berichten kaum Erwähnung. Mit einer Schaffhauserin stachelt und treidelt die Zuschauerschaft auf einem Weidling mit in Richtung Diessenhofen, das erwähnt und wenige Sekunden mit dem St.Katharinental gezeigt wird.

Im dritten Teil folgen musikalisch hinterlegte Bilder mit der «pittoresken Unterseeregion», von Stein am Rhein, dem Inseli Werd über die Landesgrenze nach Hemmenhofen, wo die ehemalige «Tagesschau»-Sprecherin Marion Preuss seit vielen Jahren lebt. Das Thurgauer Unterseeufer mit Steckborn, Mammern und dem Seerücken ist lediglich im Hintergrund sichtbar, wenn die Sendung im Boot zurück nach Stein am Rhein fährt. Wieder findet der Thurgau nur als Randnotiz statt, dafür sind Eschenz und Wagenhausen im Bild zu sehen.

Besuch bei Schiffskapitänin in Kreuzlingen platzt

So auch Ermatingen und Gottlieben mit seinem Schloss. Die Reise führt dann aber direkt weiter in Richtung Rorschach im Kanton St.Gallen, wo sich Sabatini in seinem Heimatort auf persönliche Spurensuche begibt. Warum also findet der Thurgau in der Serie bis auf wenige Bilder und Erwähnungen kaum statt? Über die SRF-Medienstelle lässt Sabatini verlauten, dass es wegen der beschränkten Sendezeit von total 60 Minuten leider nicht möglich gewesen sei, alle schönen und interessanten Orte am Rhein zu thematisieren. Er lässt ausrichten:

«In der Konzeptionsphase mussten wir also auf ausgewählte Orte fokussieren.»

Der Thurgau sei unter anderem mit Diessenhofen vertreten. Obwohl dessen Orte nicht im Fokus der Reise stünden, seien sie doch wichtig für die stringente Erzählung der Geschichte. Und der Besuch bei einer Schiffskapitänin aus Kreuzlingen war während der Dreharbeiten nicht mehr möglich. Ob «G&G» demnächst wieder einmal aus dem Thurgau berichtet, wissen Sabatini und SRF nicht.

Verwunderung in Diessenhofen, kein Kommentar in Steckborn

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofen. Bild: Thomas Brack

In Diessenhofen zeigt sich Stadtpräsident Markus Birk verwundert, dass der wunderbare Rheinverlauf um Diessenhofen kaum erwähnt worden ist, «zeigt sich doch der Rhein in diesem Abschnitt zu jeder Zeit in einem einmaligen Gewand», wie er schreibt. Vielleicht aber habe das auch damit zu tun, dass der Unterthurgau in jüngster Vergangenheit beim SRF mit dem Finale der Landfrauenküche, der Sommerreihe «Samschtig-Jass» und «Donnschtig-Jass» bereits gut vertreten gewesen sei.

In Steckborn reagiert Stadtpräsident Roland Toleti erstaunt über die Anfrage. Zunächst äussert er sich, will dann aber plötzlich nichts mehr gesagt haben und sich mit dem für den Tourismus zuständigen Stadtrat Jonas Füllemann austauschen. Dann lässt er verlauten: «In Absprache mit Herrn Füllemann möchten wir zu diesem Thema nichts beitragen.»