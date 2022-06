Ferien Klein Paris in Müllheim: 31 Kinder bauen eine Legostadt im evangelischen Kirchgemeindehaus Als Ferienbeschäftigung haben Kinder in Müllheim eine Legostadt gebaut. Das Vorhaben organisiert hat die evangelische Kirchgemeinde rund um Pfarrer Florin Homberger. Am Finaltag konnten die Eltern und Angehörigen die Legostadt besichtigen.

Drei Kinder haben den Eiffelturm nachgebaut. Bild: Andreas Taverner

In Müllheim entstanden ein Eiffelturm, die Kathedrale Notre-Dame de Paris sowie der Arc de Triomphe. Auch wenn sie nicht die tatsächliche Grösse ihrer berühmten Vorbilder erreichen, haben 31 Kinder mit Feuereifer daran gearbeitet, aus tausenden von Legosteinen Gebäude, Autos und sogar einen Fussballplatz zu bauen. Pfarrer Florin Homberger von der Evangelischen Kirche Müllheim sagte:

«Wir wollen den Kindern Spass am Legobauen bieten.»

Im Kirchgemeindehaus konnten die Kinder für fünf Franken pro Tag dabei sein. «Die übrigen Kosten sponsert die Kirchgemeinde bei», sagt Homberger. Im Preis inbegriffen sind nebst dem Znüni auch ein Zvieri und Getränke. Der Pfarrer erklärte, dass den Kindern in der Ferienzeit etwas Spezielles geboten werden soll. Die Legosteine hat die Kirchgemeinde vom Bibellesebund Schweiz aus Winterthur ausgeliehen.

Pfarrer Florin Homberger hilft den Kindern beim Legobauen. Bild: Andreas Taverner

Stadtbesichtigung vor dem Abbruch

Damit die Kinder ihre Ziele erreichen, haben fünf Betreuerinnen und Betreuer unter der Leitung von Angi Kündig geholfen. «Woher nehme ich die fehlenden Ziegel?» Oder: «Wie ist die Anleitung zu verstehen?» Diese und weitere Fragen waren nicht immer einfach zu beantworten, ebenso wenig wie die sehr motivierten Kinder anzuleiten. Viele von ihnen wollten die ersten sein, welche ihr Bauprojekt fertigstellen.

Eine Mädchengruppe hat ein weisses Haus mit blauen Fenstern und gleichfarbigen Türen gebaut. Ohne gegenseitige Absprache hätten sie ihr Haus im Baustil der griechischen Architektur nicht erfolgreich fertigstellen können. «Ja, genau so müsst ihr bauen», sagte Homberger zu zwei Buben an einem Tisch nebenan zum weiteren Vorgehen. «Später soll daraus ein Bauernhof entstehen», erklärten die beiden in aller Kürze ihr Bauvorhaben. Alle Kinder einte ein Ziel: Am Donnerstag hat die «Stadtbesichtigung» für die Erwachsenen stattgefunden – auch wenn die Legostadt nur kurze Zeit später wieder abgebaut wurde.