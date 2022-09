Homburg Das Stimmvolk hat die kommunale Ortsplanungsrevision genehmigt, jetzt droht die Wiederholung – wegen eines Formfehlers Die kommunale Ortsplanungsrevision in der Seerückengemeinde ist seit Herbst 2020 von der Gemeindeversammlung genehmigt und stünde kurz vor Inkraftsetzung. Eigentlich. Während der Zeit der öffentlichen Auflage gingen die Informationen auswärtiger Liegenschaftseigentümer vergessen. Jetzt droht eine Verzögerung.

Landwirtschaftlich bebautes Land beim Homburger Weiler Salen-Reutenen. Bild: Donato Caspari

Einer fünfjährigen Arbeit droht Ungemach, obschon das Stimmvolk die Revision der kommunalen Ortsplanung bereits bewilligt hat. Im November 2020 gab die Gemeindeversammlung von Homburg grünes Licht für die überarbeiteten Planungsinstrumente kommunaler Richtplan, Zonenplan und Baureglement. Selbst das kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) wies zwei spätere Rekurs ab, womit die Inkraftsetzung nur noch eine Frage der Zeit gewesen wäre. Eigentlich.

Denn jetzt wird bekannt, dass der Revision wegen eines Verfahrensfehlers im schlimmsten Fall die Wiederholung des gesamten Prozederes droht, wie Gemeindepräsident Thomas Wiget im Mitteilungsblatt «Der Homburger» schreibt. Auf Anfrage sagt das Ende Legislatur scheidende Politurgestein:

Thomas Wiget, Gemeindepräsident Homburg. Bild: PD

«Es ist ärgerlich und frustrierend.»

Was ist passiert? Während der öffentlichen Auflage vor der Gemeindeversammlung 2020 hat die Gemeinde die Planungsinstrumente zwar sowohl im Amtsblatt als auch in der Gemeinde publiziert. Aber sie hat die gesetzlich vorgegebene schriftliche Info jener Grundeigentümer unterlassen, die keinen Wohnsitz in Homburg haben. Das habe sich erst später nach einer «auswärtigen Einsprache» ergeben.

217 Briefe an auswärtige Grundeigentümer

Wer auf der Gemeindeverwaltung genau für den Fauxpas respektive die Unterlassung verantwortlich ist, lässt sich laut Wiget nicht mehr sagen. In den vergangenen fünf Jahren habe es in der Bauverwaltung drei personelle Wechsel gegeben. Der Ingenieur könne nicht mehr nachweisen, dass er die Bauverwaltung damals per E-Mail auf die notwendige Information an die Auswärtigen versandt habe. Und ob jemand der drei Angestellten der Bauverwaltung diese Anweisung «übersehen, verplempert oder gar mutwillig unterdrückt» hat, muss auch nicht mehr ergründet werden. Wiget sagt:

«Es gibt nichts schönzureden. Wir stehen dazu. Wir sind niemandem böse.»

Der Fehler lasse sich nicht mehr ändern, meint Wiget und blickt nach vorn. Rückmeldungen aus der Gemeinde habe es bisher keinerlei gegeben, betont er. Nur hilft das allenfalls nichts. Denn die 217 Briefe an die «auswärtigen Homburgerinnen und Homburger» hat die Gemeinde mittlerweile nachgeholt, inklusive Einsprachefrist.

Verantwortliche bitten um Entschuldigung

Je nach Rückmeldung wird sich weisen, wie es mit der kommunalen Ortsplanung weitergeht. «Im Falle der Nichtigkeit wären Gemeindeversammlung und Genehmigung beim Kanton zwingend zu wiederholen», meint Wiget. Gemäss Planungs- und Baugesetz gehöre das Einspracheverfahren zum Auflageverfahren, das abgeschlossen sein müsse, ehe der Souverän darüber befinde, obschon juristische Abklärungen ergeben hätten, dass «eine solche unterlassene Grundeigentümerinfo nicht generell die Nichtigkeit eines Entscheids zur Folge» haben muss.

Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, ob das ganze Prozedere tatsächlich wiederholt werden muss. Zum Schluss betont Wiget: «Egal wie das enden wird, wir bitten, diesen Makel zu entschuldigen.»