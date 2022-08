Extremsport Bike-Tortur durch die älteste Wüste der Welt: Der Müllheimer Kurt Schneider nimmt in Westafrika am Desert-Dash-Rennen teil Er will an einen der unwirtlichsten Orte auf dem Planeten und erfüllt sich damit einen Lebenstraum. Der pensionierte Grenzwächter Kurt Schneider nimmt im Dezember am Mountainbike-Rennen Desert-Dash durch die Namib-Wüste an der Südwestküste Afrikas teil. Bei extremen Temperaturen muss er 393 Kilometer innert 24 Stunden zurücklegen.

Kurt Schneider auf seinem Biks-2016-Mountainbike. Bild: Werner Lenzin

Es ist sein Lebenstraum – und Kurt Schneider bereitet sich körperlich und mental darauf vor: eine Teilnahme am Desert-Dash-Rennen durch die Namib-Wüste in Westafrika. 393 Kilometer auf dem Mountainbike von Namibias Hauptstadt Windhuk an die Atlantikküste nach Swakopmund. Der 60-jährige Müllheimer sagt:

«Es wird mein sportlichstes Abenteuer. Dazu kommen die landschaftlichen Eindrücke.»

Der Desert-Dash gilt als Diamant unter den Mountainbike-Rennen. Der Ritt auf dem Bike über die staubigen und steinigen Pisten des Khomashochlands und durch die Namib-Wüste beginnt am 9. Dezember um 15 Uhr und endet 24 Stunden später. Nach dem Start führen die ersten asphaltierten Kilometer aus Windhuk hinaus. Schnell kommen die Fahrer auf die unendlich erscheinenden Schotterpisten ins Hochland. Nach Einbruch der Nacht durchquert das Fahrerfeld unter einem faszinierenden Sternenhimmel die Namib-Wüste. Betreut werden die Fahrer vor, während und nach dem Rennen durch das Hubert-Schwarz-Team. Bis zum Start bleiben Schneider noch vier Monate für sein Training. Seine grösste Sorge: «Hoffentlich bleibe ich von Verletzungspech verschont.»

Das Desert-Dash-Rennen Innert 24 Stunden 393 Kilometer in der Namib-Wüste in Westafrika

Im Laufsport hat er angefangen

Soeben kommt Schneider zurück von einem Training in der Umgebung von Müllheim. Er stellt sein Bike – ein Biks, Jahrgang 2016, für das Rennen bekommt er ein Bike der gleichen Marke, aber mit Jahrgang 2022 – auf einen speziellen Ständer hinter seinem Wohnhaus am Kirchweg 5. Er erinnert sich, wie er den Weg zum Sport gefunden hat:

«Aufgewachsen im Weiler Ruberbaum bei Märstetten hat mich mein damaliger Realschullehrer für den OL-Sport motiviert und zusammen mit anderen laufbegeisterten Schülerinnen und Schülern an verschiedene Wettkämpfe mitgenommen.»

Nach seiner Schreinerlehre nahm er als Mitglied des OL-Vereins Thurgorienta regelmässig an Läufen teil. Mit 18 Jahren wechselte er auf den Laufsport und war an Marathonläufen, Bergläufen und zahlreichen Laufveranstaltungen dabei.

Unterschiede von bis zu 50 Grad an einem Tag Die Namib-Wüste ist mit einem Alter von rund 80 Millionen Jahren die älteste Wüste der Welt und zugleich einer der unwirtlichsten Orte des Planeten. Am Tag kann es deutlich über 50 Grad heiss werden, nachts sinken die Temperaturen oft unter null Grad. Die Wüste an der Südwestküste Afrikas liegt auf dem Gebiet von Namibia und von Angola. Sie ist 2000 Kilometer lang und misst in der Breite bis zu 160 Kilometer bei einer Gesamtfläche von 95'000 Quadratkilometern. Weite Teile der Namib-Wüste gehören zum Unesco-Welterbe «Namib Sand Sea». (red)

«Im Zusammenhang mit verschiedenen Verletzungen im Alter von 32 Jahren riet mir mein Hausarzt, auf das Biken umzustellen. Und in der Folge stand bei mir diese Sportart im Mittelpunkt», sagt Schneider. Bald traf man ihn an verschiedenen Rennen im In- und Ausland. Neunmal absolvierte der leidenschaftliche Gümmeler die Bike-Strecke an einem Gigathlon in der Schweiz und einmal in Tschechien. Beruflich wechselte er nach seiner zehnjährigen Tätigkeit als Schreiner zur Grenzwache, wo er über Rafz, Kreuzlingen und den Flughafen Zürich am Arbeitsort Embrach nach über 33 Jahren vergangenen Mai pensioniert wurde. Meistens hat Schneider den Weg von und zur Arbeit mit dem Velo zurückgelegt und so sein tägliches Training absolviert.

Porträt über einen Teilnehmer am Desert-Dash-Rennen 2018. Video: PD

Intensive Trainings für die Wüstendurchquerung

«Familienangehörige haben mich auf das Desert-Dash-Rennen aufmerksam gemacht, und ich war auf Anhieb begeistert von diesem Rennen durch die älteste Wüste der Welt», erklärt der pensionierte Grenzwächter. In der Folge begann er vergangenen Februar nach dem Ausheilen seiner Schulterverletzung sein Training auf den Rollen und im Fitnessraum. Seit Mai ist er im Gelände unterwegs und legte anfänglich im Durchschnitt 40 Kilometer pro Tag zurück. In jüngster Vergangenheit steigerte er die Trainingseinheiten auf zusätzlich ein- bis zweimal wöchentlich bis zu 100 Kilometer. Bis zur Austragung des Wüstenrennens werden es wohl insgesamt rund 5000 Kilometer sein. Schneiders Ziel ist klar: «Ich möchte die 393 Kilometer durch die Wüste in einer Zeit unter 24 Stunden erreichen.» Denn war nach Ablauf eines Tages ins Ziel einfährt, wird nicht rangiert.