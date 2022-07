Event «Für spezielle Anlässe»: Der neue Eventpavillon des Kundelfingerhofs in Diessenhofen Anlässe auf dem Kundelfingerhof in Diessenhofen können neuerdings in einem Eventpavillon durchgeführt werden. Inhaber Riccardo Polla ist begeistert vom neuen Bauwerk.

Am Teich gelegen: Der neue Eventpavillon des Kundelfingerhofs. Bild: PD

Seinen ersten grossen Auftritt hatte er in der TV-Show «Landfrauenküche» von SRF: der neue Eventpavillon des Kundelfingerhofs. Das Diessenhofener Unternehmen will damit spezielle Anlässe wie beispielsweise Hochzeiten direkt am Wasser ermöglichen. «Der Eventpavillon ist ein festes Bauwerk», erklärt Riccardo Polla, Inhaber des Kundelfingerhofs.

Riccardo Polla, Inhaber Kundelfingerhof. Bild: PD

Der Pavillon stehen seit rund einem Monat neben dem altehrwürdigen Riegelhaus. Für die Errichtung des Elementbaus war eine Baubewilligung notwendig. Aber es habe sich gelohnt, sagt Polla. Es sei eine gute Bauweise und das Endprodukt vielseitig einsetzbar. «Wir haben bereits viele positive Reaktionen von Gästen erhalten», sagt er und fügt an: «Es ist traumhaft schön geworden.»

Der Aussenplatz des Eventpavillons für eine Hochzeit genutzt. Bild: PD

Vor dem Eventpavillon, direkt am Weiher gelegen, gibt es einen idyllischen Vorplatz von rund 800 Quadratmetern. Im Eventlokal auf 300 Quadratmetern können rund 150 Leute bewirtet werden. Im Restaurant nebenan zusätzlich 100 Personen. Auch hier gibt es Veränderungen. Die Küche wird ausgebaut und es entstanden neue Kühl- und Nebenräume. Angestellt sind je nach Saison 20 Personen, darunter ein Team von sechs Köchen. Gemeinsam errungen haben sie schon Auszeichnungen wie des goldenen Fisches.