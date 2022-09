Ess- und Trinkkultur Rehpfeffer – Fischknusperli retour: Das Weinfest Berlingen war einmal mehr eine kulinarische Offenbarung Ein freudvolles Zusammentreffen von Freunden und solchen, die es noch werden: Das war die 24. Ausgabe des Berlinger Weinfests am vergangenen Samstag. Vereine aus dem Dorf luden in ihren Beizli zu feinem Essen und noch besserem Wein vom Untersee.

Besucherinnen und Besucher aus Weinfelden am Berlinger Weinfest. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Nöd gross studiere, eifach durs Dorf zieh, trinke, esse und glücklich sii.» Das riefen junge Leute einer Gruppe zu, die wissen wollte, wo man am besten an diesem Berlinger Weinfest starte. Eintauchen in die Welt der hervorragend gekelterten Berlinger Weine, der exzellenten Speisen sowie der musikalischen Darbietungen: Dafür reisten sogar junge Leute aus Weinfelden an. Die Emotionen wurden bei den Begegnungen mit Einheimischen und Gästen an alle Stationen getragen, auf lauschigen Wegen bis an den See, wo die Schützengesellschaft im Garten des Restaurants Schiff mit Raclette die Zu-Fuss-Weinreisenden stärkte und die Kapelle Ostwind einheizte.

Vereine haben sechs Beizli bespielt

Berlinger Turner erwiesen sich als hervorragende Pizzabäcker. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Es waren Vereine, die an sechs Orten als beste Botschafter Berlingens fungierten. Der Männerchor servierte im Foyer der Unterseehalle Fischknusperli. Mit Gesangseinlagen entlockte man dem Publikum Applaus. Eine einzigartige kulinarische Begeisterung löste die Männerriege beim Schneidikeller aus: Rehpfeffer mit Spätzli. Liess man sich darauf ein, wollten alle den Koch kennen lernen, den Architekten Carlo Leuch. «Geheimrezept», sagte er. Doch nach und nach konnte man ihm Details entlocken. Gäste gestanden:

«Wir starten immer beim Rehpfeffer, weil der sonst später schon ausverkauft ist.»

Eugen Graber aus Fruhtwilen kutschierte die Berlinger Weinfestbesucher gratis durchs Dorf. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Auch Gemeindepräsident Ueli Oswald brillierte im Service. «Ich will mit dä Rössli mitfahre», riefen Kids, und schon hielt Kutscher Eugen Graber aus Fruthwilen sein Gespann an und liess auf den Planwagen aufsteigen. Kostenlos, gehört am Weinfest zum Image. Beim «Wild Dukey Club» gab's Gulasch und die «Kahoneys» sorgten für perfekte Irish-Folk-Musik.

In der alten Turnhalle liess die Musikgesellschaft spüren, dass nicht nur die fetzigen Musikstücke, sondern auch Alphornbläser in die Beine gehen, und Frank Schreiber erfreute mit seiner Stimme. Penne mit und ohne Fleisch gab's zur Stärkung. Der Turnverein und die Damenriege sorgten bei der Zimmerei Lutz kulinarisch mit Holzofenpizza, Grillwürsten und Kuchen dafür, dass die Festlaune auf hohem Niveau blieb. Es war einmal mehr ein Fest der Freundschaften und solchen, die es noch werden.