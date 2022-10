Energie Netzgesellschaft Lommis, Stettfurt und Thundorf geht im Januar 2023 in Betrieb – mit alt Regierungsrätin Carmen Haag als neue Verwaltungsratspräsidentin Die drei Gemeinden Lommis, Stettfurt und Thundorf haben sich zur LST Energie AG zusammengeschlossen, die ab 1. Januar von der Technische Betriebe Weinfelden AG geführt und betrieben wird. Den Verwaltungsrat präsidiert Carmen Haag.

Strommasten in der Schweiz. Bild: Pius Amrein

Die drei Gemeinden Lommis, Stettfurt und Thundorf arbeiten weiter an der Gründung der gemeinsamen Netzgesellschaft LST Energie AG, wofür die drei Gemeindeversammlungen grünes Licht gegeben haben (diese Zeitung berichtete).

Carmen Haag, alt Regierungsrätin und neue Verwaltungsratspräsidentin LST Energie AG. Bild: Benjamin Manser

In der Zwischenzeit haben sie den Verwaltungsrat bestimmt, wie es in einer Mitteilung heisst. So schreiben die Gemeinden: «Es war stets die Absicht, dass der Verwaltungsrat nicht nur aus Gemeindevertretern besteht, sondern auch verschiedene Fachkompetenzen vertreten sind.» Als Präsidentin des Verwaltungsrats wird Carmen Haag aus Stettfurt amten. Weiter steht in der Mitteilung:

«Die drei Gemeinden sind erfreut, dass mit der ehemaligen Thurgauer Regierungsrätin eine versierte Führungskraft gewonnen werden konnte.»

Als Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich des Weiteren Herbert Fuchs aus Weingarten, dipl. Wirtschaftsprüfer, Urs Sträuli aus Stettfurt, Leiter Digitalisierung und IT einer grösseren Stiftung, sowie Reto Rietmann aus Thundorf, Leiter strategischer Einkauf bei der Migros Ostschweiz, zur Verfügung. «Mit ihnen wird der Verwaltungsrat auf Know-how aus verschiedenen Fachbereichen zählen können», würdigen die Gemeinden. Als Vertreter der drei Gemeinden werden Sven Volk, Gemeinderat aus Lommis, Daniel Kirchmeier, Gemeindepräsident aus Thundorf, und Markus Bürgi, Gemeindepräsident aus Stettfurt, in den Verwaltungsrat nominiert.

Fünf Angebote, ein Zuschlag

Als eine der ersten Amtshandlungen hat sich der Verwaltungsrat der LST Energie AG mit der Vergabe der Geschäfts- und Betriebsführung befasst. Diese Dienstleistung ist nach den Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens ausgeschrieben worden. Innert Frist haben fünf Unternehmen ein Angebot eingereicht. Diese Angebote sind anhand der vorgängig fixierten Zuschlagskriterien bewertet worden.

Der Verwaltungsrat hat auf der Grundlage dieser Bewertung entschieden, dass die Geschäfts- und die Betriebsführung der LST Energie AG ab Januar 2023 an die Technische Betriebe Weinfelden AG vergeben wird.