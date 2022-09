Dussnang Miss Oktoberfest: Zum ersten Mal dabei und gleich den Titel geholt Damit hat sie überhaupt nicht gerechnet. Die Rede ist von Jérine Habegger aus Friltschen. Die 20-jährige, angehende Primarlehrerin feierte zum ersten Mal am Oktoberfest Tannzapfenland mit, liess sich zur Teilnahme zur Miss-Wahl überreden; und gewinnt.

Jérine Habegger aus Friltschen, ist die neue, für ein Jahr amtierende Miss Oktoberfest Tannzapfenland. Bild: Christoph Heer

Es ist eine Premiere, denn bis jetzt stammten alle Missen aus dem Hinterthurgau. Diese Siegesserie ist nun gerissen, dafür verantwortlich zeichnet sich Jérine Habegger, sie ist 20 Jahre alt und wohnt auf ihrem elterlichen Hof Bommelisegg in Friltschen, Gemeinde Bussnang, aus.

Die Jury des am vergangenen Freitag stattgefundenen Oktoberfests Tannzapfenland hat sich für die dunkelhaarige, sympathische Jérine Habegger entschieden, was dabei den Ausschlag gegeben hat, bleibt wohl das Geheimnis jener Juroren. Doch mit ihrem zauberhaften Lächeln, ihrem ruhigen und empathischen Auftreten ist sie mit Bestimmtheit eine verdiente, neue Miss Oktoberfest Tannzapfenland.

Wie es überhaupt zu ihrer Teilnahme an besagter Miss-Wahl gekommen ist, erklärt die junge Frau wie folgt. «Schon Tage zuvor, sprach meine Schwester Delia davon, dass ich an dieser Miss-Wahl teilnehmen könnte. Sie war es auch, die mich schliesslich überredet hat, teilzunehmen. So gingen wir mit drei weiteren Kolleginnen nach Dussnang und nahmen spontan alle an der Miss-Wahl teil. Tickets für das Oktoberfest haben wir schon einige Wochen vorher gekauft.» Im Gespräch mit unserer Zeitung, erklärt Jérine, dass sie diesen Titel eigentlich ihrer Schwester gegönnt hätte.

«Für mich war Delia die Favoritin, sie hätte die Schärpe auf alle Fälle auch verdient.»

Pa­na­schee und die grosse Sause in München

Jérine Habegger ist in ihrer Wohnregion kein unbeschriebenes Blatt. So turnt sie aktiv im Turnverein Märwil mit, leitet dazu die Mädchenriege, geht oft und gerne Ski fahren, spielt Klavier und verbringt – sofern möglich – viel Zeit mit ihrer Familie und Freunden. Eine Familie, die ihre Eltern Heidi und Martin sowie ihre Geschwister Sabrina, Livio und Delia umfasst.

Jérine Habegger ist Miss Oktoberfest Tannzapfenland 2022. Bild: Christoph Heer

Rückblickend sagt die neue Miss, dass das Oktoberfest in der Hörnlihalle enorm gut und kurzweilig war. Augenzwinkernd sagt sie:

«Wir waren nämlich fast die Letzten, die das Festareal verlassen haben.»

Getrunken hätte sie an diesem Abend Pa­na­schee, süss gespritzt. «Ich bin nicht unbedingt eine Biertrinkerin, aber an diesem Fest war das Pa­na­schee extrem gut.» Daheim stehen demnach öfters eine Flasche Bschorle, ein alkoholfreies Biermischgetränk aus dem Saft von 28 Apfel- und Birnensorten, sowie Malz auf dem Tisch.

Auf diese Oktoberfest-Saison hat sich Jérine Habegger zudem ein erstes eigenes Dirndl gekauft. Dass dieses seit Freitagabend von einer Miss-Schärpe geschmückt wird, macht sie enorm stolz. «Jetzt folgt, wenn alles klappt, bereits diese Woche noch das professionelle Fotoshooting, aber auch auf meine weiteren Amtshandlungen freue ich mich sehr.» Die junge Miss besuchte schon einige, kleinere Oktoberfeste, im Raum steht für sie jedoch auch, dass sie einmal die ganz grosse Sause, jene in München, besuchen wird.