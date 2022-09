Bunter Herbst Dem Regen zum Trotz ein grosses Dorffest: Das war am Wochenende der Isliker Härbsch-Märt Er gehört zu den Grössten seiner Art im Thurgau und war auch heuer wieder sehr gut besucht, obwohl das Wetter am Samstag nicht mitspielte. Am Wochenende ging nach längerer Pause wieder der Isliker Härbscht-Märt über die Bühne.

Viel Volk war am Samstag in Islikon auf den Beinen. Bild: Donato Caspari

Noch mehr Vielfalt an Ess- und Verkaufsständen: Das war das Ziel des OK um Präsident Thomy Schmid für die diesjährige Ausgabe des Isliker Härbscht-Märt. Und man darf feststellen: Ziel erfüllt. Seit über 25 Jahren sorgt er als einer der grössten im Thurgau für Begegnungen und Erlebnisse für Kinder und Erwachsene. Weit herum bekannt ist das bunte Markttreiben. Mit 10'000 Besuchern rechnete das OK an den zwei Markttagen. Für jeden Geschmack war etwas dabei.

Tierische Marktbesucher. Bild: Donato Caspari

«Endlich ist im Dorf wieder etwas los.»

Das sagte Marktbesucherin Chiara Borner. Sie sitzt mit ihrem Grossvater im Festzelt beim Asiaten. Markus und Margrit Hardegger schützen ihren Korbwaren-Verkaufsstand derweil vor dem Regen. Das Ehepaar sagt: «Wir hoffen, dass trotzdem Kauflustige vorbeischauen.» Klar sei, dass bei diesem Wetter weniger Kunden vorbeikommen, sagt Luca Zini vom «Scharfen Sultan».

Am Isliker Härbscht-Märt. Bild: Donato Caspari

Der ganze Dorfkern ist verkehrsfrei, damit flaniert werden kann

Zuckerwatte durfte natürlich nicht fehlen. Bild: Donato Caspari

In den Strassen gibt es viel Platz. Der Verkehr ist umgeleitet, damit das Stöbern an Ständen zum Einkaufserlebnis wird. Einen Halt einzulegen bedeutet einen Schwatz mit dem Verkäufer, der Künstlerin oder dem Koch, der saftige Burger zubereitet. Zahlreich stehen die Beizli für alle Gelüste bereit.

Vielfalt an den Marktständen. Bild: Donato Caspari

Wer sich einen Überblick über das Markttreiben verschaffen will, kauft ein Ticket und fährt ein, zwei Runden mit dem Bähnli. Die Bäckerei Rigazzi hat ihr Festzelt vor dem Geschäft aufgestellt. Sandro Rigazzi ist mit köstlichen Backwaren für viele Gäste gerüstet. Dazu spielt das Trio Crazy-Birds mitreissenden Sound. Weiter geht es mit Kunsthandwerk und Blumenschmuck oder gestrickten Socken.

Auch kleine Besucherinnen waren unterwegs. Bild: Donato Caspari

Viele Standbetreiber kommen an jede Ausgabe des Isliker Marktes. Sich wie in den Ferien fühlen: Das heisst Salami und Käse aus Italien probieren. Am Stand mit Produkten aus Kalabrien begrüsst der Verkäufer ein Ehepaar auf Französisch:

«Bonjour, Madame.»

Rodolpho spielt auf seiner Drehorgel unter einem Zeltdach. Beim Cüpli an der Bar erfahren Besucher vom geplanten Konzert des Musikvereins Islikon-Kefikon.