Degustation «Ihr habt ja Ansprüche!»: Jury kürt die zehn besten Chutneys als Vorauswahl für das Herbst- und Erntefest in Frauenfeld Von süss-scharf bis flach: Eine sechsköpfige Jury hat die Vorauswahl für den dritten Chutney-Wettbewerb getroffen. Über die besten Thurgauer Chutneys entscheiden die Besucherinnen und Besucher am Herbst- und Erntefest Mitte September in der Frauenfelder Altstadt.

Die Pandemie ist schuld, aber das ist bloss eine Vermutung. Denn im Gegensatz zu den Vorjahren sind bei der Suche nach dem besten Thurgauer Chutney lediglich 15 bunt verzierte Gläser mit kunterbuntem Inhalt bei Agro Marketing Thurgau eingetroffen, die beim Wettbewerb mitmachen, der am Herbst- und Erntefest in Frauenfeld seinen Abschluss findet. Priska Held, Projektleiterin und Organisatorin der Jurysitzung für den dritten Chutney-Wettbewerb auf dem Arenenberg in Salenstein, sagt:

«Vermutlich sind viele in den Ferien und hatten keine Zeit, Chutneys zu machen.»

Aber eben: Es handelt sich bloss um eine Vermutung. Und postwendend meint Held, dass dennoch eine megaschöne Auswahl an Chutneys eingetroffen seien, wofür sich die Bewerber zwischen Untersee, Hörnli und Oberthurgau viel Mühe gegeben hätten.

Tatsächlich sind wieder spannende Kreationen entstanden, welche die sechs Jurymitglieder Andrea Schwyn (Kochlust Thundorf), Brigitte Keller (Kartause Ittingen), Sabine Knöpfli (Schlaraffenland Frauenfeld), Simone May (Agro Marketing Thurgau), Roland Höhener (BBZ Arenenberg Salenstein) und Samuel Koch («Thurgauer Zeitung») degustieren durften und bewerten mussten. Schon die Gläser und Etiketten sind liebevoll geschmückt, und der Inhalt hat es – je nach Geschmack – in sich.

Pappkarton wie die Farbpalette eines Malers

Rassiges Tomaten-Apfel-Chutney, Kürbis-Aprikosen-Chutney und Aubergine-Orange-Chutney: Was draufsteht, ist auch tatsächlich drin. Hie und da riecht und schmeckt es aber viel wuchtiger oder langweiliger als erwartet. «Da bräuchte es noch etwas drin, zum Beispiel Orangenschale», sagt jemand von der Jury. Und jemand anderes werweisst, was für Gewürze sich im davorstehenden Glas befinden. Was klar ist, nach mehreren Degustationsrunden sieht der Pappkarton aus wie eine Farbpalette eines Malers.

Käse-Festival und Chutney-Sieger Am Samstag, 10. September, geht in der Altstadt von Frauenfeld wieder das Herbst- und Erntefest von Agro Marketing Thurgau über die Bühne. Von 9 bis 16 Uhr werden an diversen Marktständen regionale Spezialitäten angeboten. Zum dritten Mal ist das Cheese-Festival zu Gast, wo zehn Käsereien ihre Produkte feilbieten. Bis um 15 Uhr können die zehn besten Chutneys bewertet werden. Um 16 Uhr findet die Preisverleihung statt. Nicht fehlen darf eine Festwirtschaft, Musik sowie ein Schaukäsen und ein Armbrustschiessen für die Jüngsten. (sko)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dritten Chutney-Wettbewerbs , die fünf Jahre davon kürte Agro Marketing die beste Konfi des Kantons, haben sich nicht nur um den Inhalt der Gläser bemüht. Simone May erzählt, dass jemand sein Chuntey nicht eingeschickt, sondern kurz vor seinen Ferien persönlich vorbeigebracht habe. Held meint:

«Da steckt also besonders viel Herzblut drin.»

Um welches Glas es sich handelt, bleibt geheim. Die Bewertungskriterien gehen vom Aussehen über den Geruch, den Geschmack, die Konsistenz bis hin zur Verpackung und zum Zusammenspiel der Leckereien von süss-sauer bis scharf. «Das riecht ja richtig flach», meint ein Jurymitglied, ohne Namen zu nennen. Da entgegnet die Sitznachbarin: «Diese Ansprüche, die ihr habt!» Dafür seien die Jurymitglieder doch da, legitimiert Priska Held, und alle anderen lachen, wenn sie grad nicht ein Löffeli Chutney probieren.

Die Bewertung der Jury bleibt als Vorauswahl nur eine Etappe auf der Suche nach dem besten Thurgauer Chutney. Weitere Punkte erhalten die süss-sauren bis scharfen Versuchungen am Herbst- und Erntefest. Dann wird auch der Gewinner respektive die Gewinnerin gekürt. Das ist viel mehr als bloss eine Vermutung.