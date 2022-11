Budget Trotz Ertragsüberschuss kämpfen die Frauenfelder Institutionen Thurplus und Alterszentrum Park mit steigenden Kosten Sowohl für Thurplus als auch für das Alterszentrum Park sind für das kommende Jahr Ertragsüberschüsse budgetiert. Wie es an der Pressekonferenz vom Dienstagvormittag heisst, werden aber beide städtische Betriebe mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Was sie gemeinsam haben: steigende Investitionskosten.

Eingang des Alterszentrums Park und das Logo der städtischen Werkbetriebe Thurplus. Bilder: Andrea Stalder / Benjamin Manser

Die Weltlage spiegelt sich im Budget 2023 von Thurplus. Der überdurchschnittliche Anstieg der Marktpreise von Strom und Gas führt zu einer entsprechenden Umsatzsteigerung, wie die Stadt Frauenfeld an der Budgetmedienkonferenz am Dienstagvormittag mitteilt. In Zahlen ist für die städtischen Werkbetriebe im Budget 2023 ein Umsatz von 91,2 Millionen Franken prognostiziert. Das entspricht einer Zunahme von fast 20 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr.

Das Logo der städtischen Werkbetriebe Thurplus. Bild: Benjamin Manser

Der vorgesehene Gewinn beläuft sich auf 5,1 Millionen Franken, das sind 0,7 Millionen weniger, als für das laufende Jahr budgetiert wurde. Das Ergebnis beinhaltet 0,5 Millionen Franken Gewinnabgabe an die Stadt Frauenfeld.

Analog zum Budget der Stadt Frauenfeld bewegen sich auch bei Thurplus die Investitionen auf hohem Niveau. Rund ein Drittel der gesamten Investitionen in der Höhe von 11,6 Millionen Franken kommen diesem Punkt zu. Alternative Energien sind dabei ein grosses Thema, wie Reto Angehrn, Leiter des Finanzamtes, erklärt. Thurplus will damit beginnen, Fernwärmeprojekte im Westen der Stadt und in der Altstadt auszubauen, nachdem das Stimmvolk Ende September einen Kredit in Höhe von 40 Millionen Franken angenommen hat. Ausserdem sollen Photovoltaikprojekte in den Fokus rücken.

Der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm neben Finanzleiter Reto Angehrn an der Pressekonferenz am Dienstagvormittag. Bild: Janine Bollhalder

Zum besseren Verständnis für die hohen Investitionskosten präsentiert Angehrn den Baukostenindex des Schweizerischen Baumeisterverbandes. Sämtliche Kosten steigen an. Er sagt:

«Für Trafos und Stromkabel gibt es eine Preiserhöhung von bis zu 50 Prozent.»

Dazu kommt erschwerend eine Lieferfrist für die Materialien von rund 40 Wochen. Positiv jedoch: Die Investitionskosten können aus den eigenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Neue Tarife voraussichtlich ab 2023

Der Eingang des städtischen Alterszentrums Park. Bild: Andrea Stalder (11. Dezember 2020)

Teurer wird es auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Park. «Eine Tariferhöhung ist unumgänglich», meint Stadtpräsident Anders Stokholm bereits zu Beginn der Pressekonferenz. Gründe dafür sind die Steigerungen bei Personal-, Sach- und Energiekosten sowie dass die komplexen Betreuungssituationen zeitintensiver geworden sind. Eine entsprechende Botschaft wird demnächst im Gemeinderat diskutiert.

Das Budget setzt sich aus vier Teilrechnungen zusammen. Bei einem Gesamtumsatz von 21,7 Millionen Franken resultiert ein budgetierter Gewinn von rund 264'000 Franken. Das sind rund 175'000 Franken weniger als für das laufende Jahr gerechnet.

Im Alters- und Pflegezentrum Ergaten-Talbach wird die Betreuungstaxe um vier Franken pro Tag angepasst, die Pensionspreise steigen je nach Art des Zimmers um bis zu zwölf Franken pro Tag. Beim betreuten Wohnen steigt der Pensionspreis um fünf Franken pro Tag. Keine Tarifänderung gibt es im Tageszentrum sowie in der Parksiedlung Talacker. In Stein gemeisselt sind die Tarifänderungen allerdings noch nicht. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.