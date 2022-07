Betreuungsstrukturen Bedarf ist ausgewiesen, aber neue Räumlichkeiten fehlen: Kita Zauberzirkus in Hüttwilen schliesst trotz erfolgreichen Pilotbetriebs Den Betreibern der Hüttwiler Kita im Zirkuswagen fehlte die Perspektive für einen langfristig kostendeckenden Betrieb. Denn nächsten Winter läuft die kantonale Bewilligung für den Pilotbetrieb aus. Ab dann hätten im Zirkuswagen nur noch halb so viele Kinder wie bisher betreut werden dürfen. Die Gemeinde ist zwar mit privaten Hausbesitzern im Gespräch, kann aber kurzfristig nichts vermitteln.

Bald ist der Zirkuswagen leergeräumt: vorne Standortleiterin Valentina Bürgi und Fabienne Salathé (pädagogische Gesamtleitung), hinten Patrick Zimmerli (Bau/Unterhalt) und Silvio Thaler (Administration/Prozesse). Bild: Mathias Frei

Es fehlt, das fröhliche Kindergeschrei. Am Montag seien Kinder vorbeigekommen, erzählt Kita-Standortleiterin Valentina Bürgi. Sie wollten wohl sehen, ob im Zauberzirkus wirklich Schluss ist. Traurig seien sie gewesen, sagt Bürgi. Denn mittlerweile ist der blaugelbe Zirkuswagen oberhalb der Hüttwiler Gemeindeverwaltung leer. Der Kita-Betrieb ging vergangene Woche zu Ende. Die Betreiber transportieren das Daheim für bis zu zwölf Kinder täglich bald ab.

«Es ist sehr bedauerlich. Denn der Bedarf war klar ausgewiesen. Und pädagogisch hat es bestens funktioniert.»

Ein Blick in den Zirkuswagen, der ausgeräumt wird. Bild: Mathias Frei

Das sagt Fabienne Salathé. Sie hat bei der Zauberkita GmbH, den Zauberzirkus betrieben hat, die pädagogische Gesamtleitung inne. Die Kita im Zirkuswagen gibt es seit vier Jahren. Hüttwiler Eltern liessen damals ihre Kinder bei Salathé in den zwei Frauenfelder Zauberkita-Standorten betreuen. Aber sobald die Kleinen in den Kindergarten kamen, war das nur noch mit viel Transportaufwand und mehreren Fahrten täglich zwischen Frauenfeld und Hüttwilen möglich. Es sei ein Bedürfnis der Eltern gewesen, dass es auch in Hüttwilen eine Kita geben soll, sagt Salathé. So lancierte die Zauberkita GmbH in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Kanton einen Pilot. Die Betriebsbewilligung des Kantons wäre noch bis nächsten Winter gelaufen, die provisorische Baubewilligung der Gemeinde hätte noch bis Sommer 2023 Gültigkeit gehabt.

Erste Zauberkita Ende 2014 Die Zauberkita GmbH aus Frauenfeld hat die Hüttwiler Zirkuswagen-Kita betrieben. Die Trägerschaft bilden Fabienne Salathé (Leitung Pädagogik), Patrick Zimmerli (Bau/Unterhalt) und Silvio Thaler (Administration/Prozesse). Ihren ersten Standort hat die Zauberkita Ende 2014 im ehemaligen Restaurant Metzgerstübli am Schaffhauserplatz in Frauenfeld eröffnet: den Zauberwald. Ein zweiter Standort befindet sich an der Oberkirchstrasse in Frauenfeld: das Chinderhuus Zauberstern. Seit Frühling 2018 gibt es im «Metzgerstübli»-Anbau zudem das «Kafi Liäblingsplatz». (ma)

Keine Perspektive für einen kostendeckenden Betrieb

Das Problem, so Salathé: «Für uns fehlte die räumliche Anschlusslösung.» Und die Gemeinde habe in dieser Hinsicht leider keine Perspektive aufzeigen können. Kommt hinzu, dass nach Ablauf der provisorischen Betriebsbewilligung des Kantons im Februar 2023 nur noch fünf Kinder gleichzeitig hätten betreut werden dürfen. Denn der Kanton schreibt für eine definitive Bewilligung einen Mindestraumbedarf pro Kind vor. Silvio Thaler, der in der Trägerschaft für Administration und Prozesse zuständig ist, sagt:

«Der Zauberzirkus war schon bisher nicht ganz kostendeckend. Zwölf Betreuungsplätze sind langfristig zu wenig.»

Das Schild wird bald abmontiert. Bild: Mathias Frei

Mit nur noch fünf Kindern wäre die Kostendeckung weiter gesunken. Deshalb habe man die Notbremse ziehen müssen. Ziel einer Kita in einer ländlichen Gemeinde müsse es aber sein, selbsttragend zu wirtschaften, sagt Thaler. Dafür müssten mehr Kinder betreut werden können. Dem Betrieb würde es zudem helfen, wenn man zum Beispiel auch den Mittagstisch und die schulische Randzeitenbetreuung anbieten könnte.

Gemeinde Hüttwilen bedauert Schliessung ausserordentlich

Was mit dem Zirkuswagen passiere, weiss Fabienne Salathé noch nicht. Fakt ist aber, dass seitens Gemeinde Hüttwilen die Zauberzirkus-Schliessung bedauert wird, wie der zuständige Gemeinderat Mario Poletti sagt. Die Kita sei während der vergangenen vier Jahre ein attraktives Angebot gewesen und konnte in dieser dieser Zeit den Platz oberhalb der Gemeindekanzlei im Sinne einer Standortförderung kostenlos nutzen. Schon vor der Schliessung habe man den Betreibern alternative Raumangebote gemacht. Diese seien jedoch nicht vorbehaltlos geeignet gewesen für einen Kita-Betrieb. Poletti sagt:

«Die Gemeinde Hüttwilen setzt alles daran, dass es möglichst bald wieder ein Kita-Angebot geben wird.»

Mario Poletti, Gemeinderat Hüttwilen. Bild: PD

Denn solche Angebote stellten ein Bedürfnis dar und seien auch ein Standortfaktor für Familien mit kleinen Kindern. Deshalb würden einkommensschwächere Familien aus der Politischen Gemeinde auch seit 2021 eine finanzielle Unterstützung für die familienergänzende Kinderbetreuung erhalten.

Zurzeit werde zusammen mit der Primarschule Hüttwilen geprüft, wie das Mittagstischangebot und die Nachmittagsbetreuung nach den Herbstferien erweitert werden könne. Im Rahmen der familienergänzenden Kinderbetreuung (ohne Kita) sind bis zu maximal 25 Betreuungsstunden pro Woche ohne Bewilligung des Kantons möglich und kurzfristig umsetzbar. Das ersetze aber keineswegs eine Ganztagesbetreuung.

Kita Zauberzirkus (im Zirkuswagen)

Deshalb sei man auch im Gespräch mit privaten und öffentlich-rechtlichen Liegenschaftseigentümern, um geeignete Räumlichkeiten für eine Kita zu finden. Nächstens stehe ein Treffen an betreffend einer kantonalen Liegenschaft in Hüttwilen. Seit längerem ist auch ein Gemeindezentrum ein Thema. Im Rahmen der Immobilienstrategie erarbeitet der Gemeinderat derzeit ein Variantenstudium, worin Kita-Räumlichkeiten wichtiger Bestandteil seien, sagt Gemeinderat Poletti.