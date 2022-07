Bauprojekt Platz für alle: Das Seeufer inklusive Kantonsstrasse zwischen Berlingen und Steckborn soll eine Aufwertung erfahren Die Kantonsstrasse zwischen Berlingen und Steckborn ist sanierungsbedürftig. Diesen Umstand wollen der Kanton und die beiden Gemeinden nutzen, um nebst dem reinen Tiefbauprojekt auch das Seeufer zu revitalisieren und die Platzverhältnisse zu optimieren. Ab Herbst läuft zu diesem Zweck ein Studienauftrag.

Teil der Studie: die Situation auf Höhe von «Pipo's Bar» (Aufgang links) und dem Parkplatz beim Wassersportort «Wis». Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der Untersee ist bei Berlingen ein Paradies für Wassersportler. Wenn der Wind stimmt, ist der Parkplatz bei «Pipo's Bar» kurz nach dem Berlinger Ortsausgang Richtung Steckborn überfüllt. «Das ist kein Zustand», sagt Berlingens Gemeindepräsident Ueli Oswald. Und er ergänzt:

Ueli Oswald, Berlinger Gemeindepräsident. Bild: Donato Caspari

«Wir machen uns schon länger Gedanken über eine Entflechtung von Sportlern, Veloweg sowie dem stehenden und fahrenden Autoverkehr.»

Die besagten Anstrengungen für eine Entflechtung sollen nun einen nächsten Schritt machen. Um auch in Zukunft den unterschiedlichen Ansprüchen am See gerecht zu werden, hätten sich die Gemeinde Berlingen und die Stadt Steckborn entschieden, zusammen mit dem kantonalen Tiefbauamt eine Studie für den Bereich vom Seeufer zwischen Berlingen und Steckborn durchzuführen, erklärt der Berlinger Gemeindepräsident. Denn der ausgewiesene Sanierungsbedarf der Kantonsstrasse in Kombination mit der Vorgabe, das Seeufer zwischen Berlingen und Steckborn zu revitalisieren, biete die Chance, das begrenzte Platzangebot zu optimieren.

Aufwertung und Optimierung am Unterseeufer zwischen Berlingen und Steckborn

Erste Informationsveranstaltung für Grundeigentümer fand statt

Eine Studie solle nun zeigen, wie die Sicherheit für alle Nutzungsgruppen verbessert, der «sanfte Tourismus» sowie der Wassersport zwischen Steckborn und Berlingen gebündelt, die Erholungswerte erhöht sowie ein naturnäherer Zustand des Seeufers wiederhergestellt werden könnten, sagt Oswald. Am Donnerstagabend fand eine erste Information für Grundeigentümerschaften statt. In einem nächsten Schritt wird der Studienauftrag ausgeschrieben.

«Dabei machen wir klare Vorgaben, was wir erwarten und welche inhaltlichen Bereiche abgedeckt werden müssen.»

Ab Herbst 2022 soll das ausgewählte Planungsteam die Handlungsmöglichkeiten ausloten und Varianten für die Umgestaltung des Unterseeufers zwischen Berlingen und Steckborn entwickeln. Realistischerweise seien die Resultate bis Frühling 2023 zu erwarten, sagt Oswald. Das kantonale Tiefbauamt hat dafür im Budget 2022 unter dem Stichwort «Berlingen West» einen Betrag in Höhe von 50'000 Franken eingestellt. Mit einer «umfassenden Interessenabwägung» soll gemäss Oswald eine ausgewogene Lösung für die Nutzung des Platzangebotes entwickelt werden. Dabei seien natürlich die verschiedenen gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen.

Blick vom See aus auf Berlingen (links) und den Seeuferabschnitt zwischen Berlingen und Steckborn. Bild: Margrith Pfister-Kübler

In diesem Bereich hat es viele Ufermauern

Konkrete Ideen sollen dieser Studie entwachsen, auch in Sachen Seeuferrevitalisierung. Fakt ist, dass in diesem Uferabschnitt viele Ufermauern bestehen. Bestrebungen in Richtung Revitalisierung und Renaturierung der Ufer bestünden indes in der gesamten Seeregion, stellt der Berlinger Gemeindepräsident fest. Er sagt:

Auf der Kantonsstrasse bei «Pipo's Bar» mit Blick in Richtung Steckborn. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Bei Seeuferrevitalisierungen sind die Gemeinden die Bauherren.»

Wichtig ist Berlingen, Steckborn und dem kantonalen Tiefbauamt, dass für die Entwicklung der Studie eine Begleitgruppe eingesetzt wird – «um die Bedürfnisse aller Akteurinnen und Akteure kennen zu lernen». Zusätzlich werde auch eine öffentliche Mitwirkung durchgeführt, damit die Bevölkerung ihre Meinung zur Umgestaltung des Bodenseeufers zwischen Berlingen und Steckborn einbringen könne, sagt Oswald. Danach werde entschieden, wie mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Studie umgegangen werde.