Bauprojekt Jetzt geht es ins Detail: Der ufernahe Steg für Steckborn kommt seiner Realisierung näher Es ist nur noch eine leichte Beeinträchtigung, heisst es von der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission über den geplanten Fussgängersteg entlang des Ufers Steckborns. In einem nächsten Schritt wird die zuständige Gruppe das Projekt detailliert ausarbeiten und die für die Umsetzung erforderlichen Auflagen einbringen.

Der Steg für Steckborn wird nahe dem Ufer entlangführen. Bild: Archiv

Das Projekt Steg für Steckborn hat eine weitere Hürde genommen: Gemäss der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) steht der Realisierung nichts mehr im Weg. Auch die zuständigen kantonalen Behörden befürworten das aktuelle Konzept. Das war nicht immer so. Die ursprüngliche Idee eines Stegs, der quer durch die Bucht verläuft und so die Altstadt mit dem Feldbachareal verbindet, eckte bei der ENHK an. Es hiess, dass der Steg so eine zu grosse Beeinträchtigung sei.

Wegen der Empfehlungen hat die Steggruppe – das sind Andrea Hess, Christine Steiger, Raimund Hipp, Christoph Ullmann und Otmar Stillhard – ein neues Projekt konzipiert: den ufernahen Steg.

Auch die Amtsstellen für Archäologie, Denkmalpflege, Raumentwicklung, Umwelt, Jagd- und Fischereiwesen sowie Kantons- und Schifffahrtspolizei haben Stellung genommen. Sie stellen in Aussicht, dass unter Einhaltung der umsetzbaren Auflagen eine Konzession für das Bauprojekt erteilt wird.

Der Fussgängersteg erstreckt sich dem Ufer entlang über etwa 291 Meter. Die Oberkante des Stegs wird etwa auf der Höhe von 397 Metern zu liegen kommen. So wird vermieden, dass Passanten direkt auf Augenhöhe der Anwohner an deren Anwesen vorbeigehen, und dass es zu logistischen Problemen im Bojenfeld kommt. Dafür muss alle fünf Jahre mit einer Überschwemmung gerechnet werden.

Ein Steg aus Holz, nahe am Ufer entlang

«Das Vorhaben eines ufernahen Stegs ist von der ENHK nur noch als leichte Beeinträchtigung eingeschätzt und unter gewissen Auflagen realisierbar», sagt Otmar Stillhard. Unter anderem bedeutet das, dass der Steg aus Holz gebaut wird. Der Stadtrat hat nun beschlossen, ein Vorprojekt mit einer Studie in Auftrag zu geben. Stillhard erklärt:

«Wir berücksichtigen die Auflagen der ENHK und der kantonalen Behörden, klären das genaue Aussehen und nehmen uns der Geländerfrage an.»

Im Frühling sollte das Projekt dann so weit sein, um es den Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen einer Informationsveranstaltung zu präsentieren. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können dann über einen Planungskredit befinden. Stillhard schätzt, dass ein Betrag von etwa 50'000 Franken notwendig sein wird.

Er und der Rest der Steggruppe freuen sich, dass das Projekt nun einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung gemacht hat. Denn er ist überzeugt, dass das Vorhaben Steckborn aufwerten wird. Doch bis man abseits der Hauptstrasse, direkt am Ufer entlang, spazieren kann, dauert es noch. Stillhard rechnet auch mit Einsprachen, die es zu klären gibt. «Bis wir einen fertigen Steg haben, kann es noch zwei bis drei Jahre dauern.»