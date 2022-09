Bau 50-Millionen-Erweiterungsbau schafft 80 neue Arbeitsplätze: Klinik Schloss Mammern setzt neue Segel Am Sonntag hat die Klinik Schloss Mammern ein neues Kapitel ihrer langjährigen Geschichte aufgeschlagen. Nach mehrjähriger Planungs- und Bauzeit hat die Kurklinik den rund 4000 Besucherinnen und Besuchern eindrücklichen Erweiterungsbau vorgestellt. Offiziell in Betrieb geht der Bau am 10. Oktober.

Ausruhen zwischen dem Neubau (im Hintergrund) und dem Parkflügel, wo eine grüne Oase entsteht. Bild: Ernst Hunkeler

«Volle Kraft voraus – unser Erweiterungsbau hat Segel gesetzt. Willkommen an Bord!», heisst es auf der Einladung. Und treffender hätten es die Gastgeber kaum formulieren können. Denn welche Metapher läge zu diesem Tag der offenen Tür am Unterseeufer näher? Der Sonntag in der Klinik Schloss Mammern bot Sightseeing, Verpflegung und musikalische Unterhaltung vom Feinsten – Letztere mit dem Hackbrettspieler Nicolas Senn und Elias Bernet am Keyboard.

Annemarie Fleisch Marx, Chefärztin und Verwaltungsratspräsidentin Klinik Schloss Mammern. Bild: Ernst Hunkeler

In der Klinik Schloss Mammern, die vor 150 Jahren noch «Wasserheilanstalt» war, geht es allerdings spätestens seit 1958 mit «voller Kraft voraus». Denn damals übernahm Alfred Oskar Fleisch die Kuranstalt aus Familienbesitz, in dem sie sich schon seit 69 Jahren befunden hatte. Von nun an ging es – ab 1997 und damit seit exakt 25 Jahren mit Tochter Annemarie Fleisch Marx und Schwiegertochter Ruth Fleisch-Silvestri an der Spitze – weiter bergauf.

Am Image musste wohl nicht viel poliert werden, rühmt sich die Klinik doch «medizinischer, therapeutischer und pflegerischer Exzellenz und Fünfsternehotellerie» und war schon vor und nach den Weltkriegen zu einer Adresse geworden, die auch von gekrönten Häuptern, Scheichs und ziviler Prominenz angesteuert wurde. Wen wundert’s bei der imposanten Infrastruktur und der wohltuenden Umgebung, mit der die laufend baulich und medizintechnisch perfektionierte Kurklinik aufwarten kann?

Vierstöckiger Flachdachbau mit Holz und Beton

Die asymmetrisch angeordneten Stockwerksbereiche im zentralen Treppenhaus schaffen eine lebendige Atmosphäre. Bild: Ernst Hunkeler

Der nun vorgestellte Neubau entstand nach mehrjähriger Planung letztlich gemäss Konzept der Zürcher Architekten Baumann und Roserens, umfasst das beachtliche Volumen von fast 35’000 Kubikmetern und kostet rund 50 Millionen Franken. Der als Bettentrakt ausgewiesene, vierstöckige Flachdachbau aus Holz- und Betonelementen ruht terrainbedingt auf einem Pfahlfundament und umschliesst nun zusammen mit dem Parkflügel und dem Therapietrakt eine (bald einmal) grüne Oase.

Blick in den Physiotherapiebereich des Neubaus. Bild: Ernst Hunkeler

Von der neuen Rezeption führt eine Treppe hinunter auf das Niveau von Speisesaal und Cafeteria mit Terrasse sowie der zweiten Küche. Über eine breite Treppe im Atrium (oder natürlich einen der Lifte) gelangen die Besucherinnen und Besucher hinauf in Richtung der Zimmertrakte. In ihnen sind 22 Superiorzimmer und je sechs Doppel- sowie Seefrontsuiten mit jeweils über 70 Quadratmetern untergebracht. Letztere sind dafür gedacht, Angehörige mit zu beherbergen.

Architektur wirkt sich auf Genesungsprozess aus «Healing Architecture» ist als Begriff zwar trendig, wird – ohne sie so zu nennen – in der Klinik Schloss Mammern allerdings schon seit Generationen umgesetzt. Dabei wird der Begriff der heilenden Architektur als Wechselwirkung von Mensch und Umgebung sowie deren Auswirkungen auf den Genesungsprozess von Patienten beschrieben. Dem will man in Mammern nun mit dem in die Uferlandschaft integrierten Neubau ganz gezielt Rechnung tragen. (hun)

80 neue Mitarbeitende

Jede der buchegetäfelten Einheiten mit Eichenparkett verfügt über einen Balkon mit Seesicht; in den Zimmern hat der liegende Patient freie Sicht auf See und Park. Doch was wäre das luxuriös ausgestaltete Interieur ohne Betreuung? Für diese sorgt auch im neuen Bettenhaus ein interdisziplinäres Expertenteam aus Fachärzten, Therapeuten und Pflegekräften, wobei 80 neue Stellen entstehen. Die aktuelle Erweiterung gründet nicht zuletzt auf der Tatsache, dass die Liegezeiten in den Spitälern kürzer geworden sind und damit der Bedarf an Reha-Plätzen gestiegen ist. Die offizielle Inbetriebnahme erfolgt am 10. Oktober.