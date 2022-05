Abstimmung Gemeindeversammlung Hüttlingen: Baureglement, Bänkli und Bier Die Gemeinde Hüttlingen behandelte an der Gemeindeversammlung vom Dienstag mehrere Geschäfte. Dabei gab es einige kritische Voten.

Dank und ein Harass Bier für Florian Ibig von Gemeinderätin Brigitte Hascher und Gemeindepräsident Peter Maag. Bild: Samuel Koch

Nach vier abgesagten Versammlungen in Folge hat die Gemeinde Hüttlingen am Dienstagabend wieder einmal zu einer echten Gemeindeversammlung eingeladen. 68 Stimmberechtigte trafen sich in der Mehrzweckhalle, um nebst der Jahresrechnung 2021 über weitere traktandierte Geschäfte abzustimmen. Gemeindepräsident Peter Maag führte souverän und nüchtern durch die rund anderthalb Stunden dauernde Versammlung. Einen Nachtragskredit für die Sanierung von Entwässerung und Beleuchtung der Bahnhofstrasse Mettendorf, über dessen Details Vizegemeindepräsident Thomas Brändle informierte, fand grossmehrheitlichen Sukkurs.

Rechnung: Höhere Erträge und tiefere Kosten Die Jahresrechnung 2021 von politisch Hüttlingen schliesst wie vielerorts deutlich besser ab als budgetiert. Bei Gesamtausgaben von 3,54 Millionen Franken resultiert ein Gewinn von rund 308000 Franken, womit summa summarum um über 422500 Franken besser gewirtschaftet wurde als im Budget prognostiziert. Dafür verantwortlich sind im wesentlichen höhere Steuererträge (+ 160000 Franken), die Aufwertung von Liegenschaften im Finanzvermögen (+ 151905 Franken) und tiefere Kosten im Sozialen (- 126560 Franken). Die Rechnung samt Einlage des Löwenanteils zugunsten des Eigenkapitals auf neu 3,54 Millionen Franken genehmigten die Stimmberechtigten einstimmig. 40000 Franken des Gewinns beantragte der Gemeinderat, zur Deckung in die defizitäre Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung einzulegen. Trotz einigen kritischen Voten kam der Vorschlag grossmehrheitlich durch. (sko)

Verschiedene Mängel an der bestehenden Bausubstanz, die während der Arbeiten korrigiert werden mussten wie etwa die ungleichmässige Kofferung oder unsachgemäss verlegte Leitungen führten zu Mehrkosten von knapp 133000 Franken gegenüber den veranschlagten 677000 Franken. Gemeinderat Jan Müller stellte den Antrag zu einer leichten Änderung des Baureglements vor und sprach von einer «reinen Formsache». Während der öffentlichen Auflage für die Anpassung der sich widersprechenden Artikel Masstabelle und Dachlandschaft waren keine Einsprachen eingegangen. Die Stimmberechtigten genehmigten die Änderung grossmehrheitlich, obwohl ein Bürger monierte, dass der Gemeinderat darüber im «Thurblick» hätte informieren sollen. Nach der erfolgreichen Einbürgerung von Yuliya Zingg informierte Gemeindepräsident Maag über die Planung zur Vermietung des Sitzungszimmers im Gemeindehaus, neuen Öffnungszeiten der Sammelstelle Ara sowie der neuen App der Regio Frauenfeld.

In der Fragerunde bemängelte ein Stimmbürger ein Bänkli zwischen Hüttlingen und Eschikofen, das verkehrt ausgerichtet sei. «Wir prüfen das», sagte Maag. Ein kritisches Votum gab es zudem zur Sanierung der Autobahnbrücke des Astra, wofür für eine «richtig verrissene Flurstrasse» lediglich 10000 Franken in die Gemeindekassen flossen. Zum Schluss folgte die offizielle Verabschiedung von alt Gemeindepräsident Florian Ibig (2017-2021). «Es geht darum, danke zu sagen», meinte Gemeinderätin Brigitte Hascher und überreichte Ibig für sein Engagement einen Harass Bier. Ibig spielte den Ball zurück und sagte sichtlich gerührt: «Das war nicht ich alleine.» Die Anwesenden verdankten ihn mit Applaus.