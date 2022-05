Abstimmung Dauerparkierern geht's an den Kragen: Stimmvolk befindet über ein neues Parkierungsreglement für Wagenhausen Sieben Jahre nach dem ersten Versuch ist es wieder so weit: Die Wagenhauserinnen und Wagenhauser stimmen am 9. Juni über ein neues Parkierungsreglement statt. Es kommt, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, ohne Parkuhren daher. Gemeindepräsident Roland Tuchschmid hofft, damit eine pragmatische Lösung für das Parkplatzproblem gefunden zu haben.

Parkierte Autos bei der Trotte Wagenhausen. Bild: Donato Caspari

Es ist ein Thema, das bereits für viel Gesprächsstoff sorgte: die Parkplätze in Wagenhausen. Am 9. Juni stimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über ein neues Parkierungsreglement ab. Es zielt darauf ab, dass die Parkfelder auf öffentlichen Plätzen wie unter anderem der Propstei und der Trotte den Besuchern zur Verfügung stehen und nicht anderweitig dauerbelegt werden. Ausserdem sollen die Anwohner den vorhandenen privaten Parkraum bei Liegenschaften nutzen und öffentliche Parkfelder in Wohnquartieren den Besuchern zur Verfügung stehen.

Rechnung 2021: besser als budgetiert Die Rechnung 2021 der Gemeinde Wagenhausen schliesst bei einem Aufwand von 6,5 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von rund 110'000 Franken ab und somit, wie der Botschaft zu entnehmen ist, wesentlich besser als budgetiert. Hauptgrund für das positive Ergebnis sind die deutlich höher ausgefallenen Steuererträge. Speziell erwähnt wird, dass ab dem Sommer 2021 alle Räumlichkeiten im Wohn- und Gewerbehaus vermietet sind. Das führte dazu, dass die separate Liegenschaftsrechnung mit einem Reingewinn über 120'000 Franken abschloss. Auf der Aufwandsseite gab es überproportional hohe Kosten im Zusammenhang mit diversen unwetterartigen Regenfällen im Sommer, die einen hohen Aufwand im Bereich der Gemeindestrassen verursachten. (jab)

Gemeindepräsident Wagenhausen Bild: PD

Zuletzt stand im Mai 2015 ein Parkierungsreglement zur Diskussion. «Doch die Bevölkerung wolle damals keine Parkuhren», sagt Gemeindepräsident Roland Tuchschmid. Er vermutet, dass die Situation heute dank Angeboten wie etwa Twint anders aussehen würde. Nun, sieben Jahre später, ist die Zeit reif für ein neues Parkierungsreglement. Es wurde von Deborah von Wartburg von SNZ Ingenieure und Planer aus Zürich entworfen. Tuchschmid sagt:

«Als ich das Reglement gesehen habe, war ich begeistert – genau so muss es sein.»

Wünsche aus dem Stimmvolk beachtet

Auf den öffentlichen Parkflächen wird das Parkieren mit Parkscheibe eingeführt. Das Reglement lag bis Ende Februar zur Vernehmlassung auf. «Es gab ein halbes Dutzend Rückmeldungen aus dem Stimmvolk», sagt Tuchschmid. Mit den Vernehmlassern wurde das Gespräch gesucht. Als Reaktion darauf gab es unter anderem eine Verlängerung der maximalen Parkierungsdauer um zwei Stunden, eine Senkung des monatlichen Betrags für nächtliches Dauerparkieren um zehn Franken und zur Reduktion des Verwaltungsaufwands die Möglichkeit, eine jährliche Bezahlung von 300 Franken vorzunehmen. Tuchschmid sagt:

«Wir möchten uns nicht bereichern, sondern Ordnung schaffen.»

Für ihn ist das neue Parkierungsreglement ein guter Weg, um die bestehenden Probleme auf eine pragmatische Weise lösen zu können. Denn wie er erzählt, ging die Parkplatzsuche in der Vergangenheit so weit, dass Personen sich selbst Parkfelder einzeichneten, wo zuvor gar keine waren.