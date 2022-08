1. August Ihm gefiel die Rede: Nationalrätin Diana Gutjahr trat in Eschenz mit ihrem Sohn auf Die Gemeinde Eschenz feiert den Geburtstag der Schweiz bereits am Vorabend des 1. Augusts. Als Festrednerin trat SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr auf. Mit dabei hatte sie ihre Familie mitsamt ihrem sechseinhalb Monate alten Sohn.

SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr beim Fest in Eschenz. Bild: Manuela Olgiati

Bereits in der Schwangerschaft habe ihr Bub viel von ihren Reden mitbekommen, sagt Diana Gutjahr. Die SVP-Nationalrätin trat an der Bundesfeier in Eschenz auf. Begleitet wurde sie von ihrem sechseinhalb Monate alten Sohn. Rund 350 Besucherinnen und Besucher haben am vergangenen Sonntag, 31. Juli, an den Feierlichkeiten im Strandbad teilgenommen. Gemeindepräsidentin Linda Signer begrüsste seit ihrer Wahl im Jahr 2020 und nach der Pandemie zur ersten Bundesfeier.

Mit einem strahlenden Lächeln stand Gutjahr am Mikrofon. Sie kam gemeinsam mit ihrer Familie und Bekannten nach Eschenz. Die SVP-Nationalrätin sagte: «Mir geht es gut.» Glücklich erzählte sie, dass ihr Kind bereits seit acht Wochen nach der Geburt durchschlafe und sie gut erholt sei. Gutjahr machte deutlich, dass sie für ihre Familie die Privatsphäre wahre. Etwas Betrieb sei sich ihr Sohn aber bereits gewohnt, denn an Anlässe nimmt Gutjahr ihn mit. Und die Rede schien ihm sehr zu gefallen: Aufmerksam und zufrieden schaute das Kind in die Runde. Beschwingt bewegte sich Gutjahr später an diesem Abend mit ihrem Kind auf dem Arm zur Musik, da und dort wechselte sie ein freundliches Wort. Die Eschenzerin Heidi Stotzer lobte die emotionale Ansprache der Nationalrätin:

«Sympathisch und kurz gefasst sind 731 Jahre Erfolgsgeschichte der Schweiz bei mir angekommen.»

Gesellschaftliche Gedanken auf den Punkt zu bringen, findet Eschenzer Max Wilhelm gut. Regula Weber, auch aus der Gemeinde am Rhein und Untersee, findet die Feier gemütlich. Der Anlass finde seit einigen Jahren am 31. Juli statt – das passe optimal, denn tags drauf sind viele Lokale am Feuerwerk in Stein am Rhein anzutreffen. Und die Kinder freuten sich auf den Lampionumzug bei Dunkelheit, den die Jubla organisierte.