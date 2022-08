1. August «Ich feiere den 1. August mit den Thurgauerinnen und Thurgauern»: Regierungsrätin Cornelia Komposch hält in Hüttlingen die Festrede Sie hat ihre ganz eigene Tradition für den Nationalfeiertag: Regierungsrätin Cornelia Komposch hält jedes Jahr in einer Gemeinde eine Rede. Sie geniesst es, diesen Tag mit den Thurgauerinnen und Thurgauern zu verbringen. Aber hinsichtlich ihrer Pensionierung freut sie sich, wieder die Höhenfeuer in den Bündner Bergen zu bestaunen.

Regierungsrätin Cornelia Komposch hält die Festrede am 1. August in Hüttlingen. Bild: Janine Bollhalder

In Hüttlingen zu sein, weckt Erinnerungen: Cornelia Komposch erinnert sich in ihrer Festrede zurück an ihre Lehrzeit in der Bäuerinnenschule. «Ich habe mit einer Freundin aus Hüttlingen für die Abschlussprüfung gelernt», erzählt sie. Dann jedoch hat es die heute 58-Jährige in die Politik gezogen. Als Regierungsrätin und Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit sowie aktuelle Regierungspräsidentin spricht sie anlässlich des 1. Augusts vor den Anwesenden der Gemeinde in einem Festzelt über Harenwilen.

Cornelia Komposch, Regierungsrätin und Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit Bild: Donato Caspari

Es ist kein Feiertag mit lauten und bunten Raketen. Das Feuerwerksverbot schliesst auch Höhenfeuer mit ein. Etwas, das Komposch sehr zu begeistern vermag. Im Vorfeld zum 1. August erzählt die Bündnerin von der Nationaltagsfeier in den Bergen:

«Von der Höhe aus die vielen Höhenfeuer zu sehen, ist sehr speziell und berührt mich. Es vermittelt ein Verbundenheitsgefühl.»

Sie vermisse das Bündnerland nicht direkt, im Thurgau sei es mindestens so schön, aber wenn sie pensioniert sei, will Komposch wieder die Höhenfeuer in den Bergen bestaunen.

Seit rund 24 Jahren engagiert sie sich in der Politik. Für Komposch ist es daher eine 1.-August-Tradition, eine Rede zu halten. «Ich feiere diesen Tag nicht Zuhause, sondern in einer Gemeinde mit den Thurgauerinnen und Thurgauern.» In ihrer Rede spricht sie von Solidarität, vom Zusammenstehen und Aufeinanderschauen. Sie sagt:

«Ich will nicht moralisieren oder alles schwarzmalen. Ich will auch darauf hinweisen, was schön ist, auch wenn wir aktuell in einer schwierigen Zeit leben.»

Der 1. August sei Gelegenheit, die Schweiz zu feiern. Aber Komposch ist überzeugt, gewisse Herausforderungen können nur über die Grenzen hinaus gelöst werden. «Wir müssen auf unsere Fähigkeiten vertrauen.»