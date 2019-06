«Regierung verweigert sich dem Klima»: Die St.Galler Linke erhebt vor der Parlamentsdebatte schwere Vorwürfe Die Klimadebatte im St. Galler Kantonsparlament dürfte gehässig werden und wenig konkrete Ergebnisse bringen. SP und Grüne greifen die Regierung an, die SVP warnt vor «einem Staatsausbau unter dem Deckmantel des Klimas». Regula Weik

Schutz der Natur, erneuerbare Energien, Klimarekorde, Emissionen von Verkehr und Industrie – die Themen der Klimadebatte sind vielfältig. Bilder: Fotolia, Benjamin Manser, Urs Flüeler/KEY, Michael Probst/AP, Urs Jaudas

Die Verweigerungshaltung der St. Galler Regierung stehe «in krassem Widerspruch» zur Bewegung in der Bevölkerung. Der Regierung fehle die Einsicht, dass es nun allerhöchste Zeit für eine «wirksame St. Galler Klimapolitik» sei. SP und Grüne sind denn auch «masslos» enttäuscht von der Regierung. «Verständnis allenthalben, schöne Worte, aber offensichtlich kein politischer Wille», so das Fazit der linken Fraktion im Kantonsparlament. Wie kommt sie zu dieser Einschätzung?

Die Regierung sei nicht bereit, sich mit jenen Vorstössen auseinanderzusetzen, die konkrete Taten forderten; dies hätten ihre ersten Antworten gezeigt. So will die Regierung nichts wissen von einem Verbot von Einwegplastik an Veranstaltungen, wie es SP und Grüne fordern. Die Bewilligungen erfolgten kommunal, die Gemeinden könnten diese mit Auflagen verbinden, begründet die Regierung. So schreibe etwa die Stadt St. Gallen für Anlässe mit mehr als 500 Besuchern die Verwendung von Mehrwegbechern vor. Bettina Surber, Co-Fraktionspräsidentin, hält dagegen: «Wenn bereits ein derart kleiner Eingriff in die Freiheit des Einzelnen unverhältnismässig ist, müssen wir wirklich an der Bereitschaft der Regierung zweifeln, sich auch nur einen kleinen Schritt zu bewegen.»

«SVP will Innovationen statt Verbote fördern»

Das St. Galler Kantonsparlament trifft sich nächste Woche zu einer ganztägigen Klimadebatte. Es liegt ein ganzer Stapel parlamentarischer Vorstösse vor. Als Grundlage der Debatte dient der Bericht der Regierung über die Umsetzung des kantonalen Energiekonzepts 2008 bis 2020. Dieses Bilanzpapier zeigt, dass der Kanton St. Gallen das angestrebte CO 2 -Ziel deutlich verfehlt. Jetzt soll er mit einem Sonderkredit den Ersatz fossiler Heizungen vorantreiben – allerdings nicht mit neuen Vorschriften. So schlägt es die vorbe­ratende Kommission vor

Der geforderte Sonderkredit ist nur ein Schritt zur Verbesserung der CO 2 -Bilanz des Kantons – einer, der auch von der SVP mitgetragen wird. Die Fraktion ­begrüsst die ablehnende Haltung der Regierung gegenüber zahlreichen Begehren. «Die SVP wehrt sich gegen einen massiven Ausbau des Staates, neue Steuern und Verbote unter dem Deckmantel des Klimas.» Für sie ist klar: «Die Förderung von Innovationen anstatt Verbote muss im Zentrum der Klimapolitik stehen.»

«Ein Machtwechsel ist nötig»

Linke und Bürgerliche dürften sich in der anstehenden Klimadebatte wenig schenken; der Graben zeichnet sich ab, und er dürfte sich durch die anstehenden nationalen Wahlen im Herbst wie die kantonalen Wahlen 2020 noch akzentuieren. Das zeigt sich in der politischen Einschätzung der Vorstossflut und der ersten Empfehlungen der Regierung. So hält die SVP klar fest: «Wir lehnen die unzähligen Vorstösse, die der Profilierung einzelner Parteien und Politiker dienen sollen, ab.»

Sozialdemokraten und Grüne stehen nicht hintan. Die Regierung fordere mit ihrer Haltung in den anstehenden Wahlen Verschiebungen hin zu SP und Grünen geradezu heraus. Mit den bürgerlichen Mehrheiten in Regierung und Parlament liessen sich die drängenden Probleme nicht lösen. Sie hätten in den letzten zwanzig Jahren «immer wieder Ausreden gefunden, um Klimasünder wie Vielflieger, SUV-Fahrer und Energieverschwender zu schützen anstatt das Klima».

CVP/GLP und FDP haben die Klimadebatte noch nicht vorberaten.