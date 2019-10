Regierung bestätigt Zulässigkeit:

SVP lanciert Initiative zur stationären Notfallversorgung definitiv Die kantonale Volksinitiative «Für eine sichere stationäre Notfallversorgung in allen Regionen im Kanton St.Gallen» wird nach der Vorprüfung der Regierung Anfang November definitiv lanciert. Sie hat zum Ziel, die stationäre Notfallversorgung an den heutigen Spitalstandorten auch in Zukunft zu gewährleisten.

Das 15-köpfige Komitee benötigt noch 4000 beglaubigte Unterschriften. (Symbolbild: Hannes Thalmann)

(red.) Anfangs Juli stellte das 15-köpfige Komitee die kantonale Volksinitiative «Für eine sichere stationäre Notfallversorgung in allen Regionen im Kanton St.Gallen» vor. Nach einer Vorprüfung durch die Regierung wird die Initiative nun definitiv Anfang November lanciert. Sie seien überzeugt, dass nur so in Zukunft in alle Regionen eine ausreichende Notfallversorgung sichergestellt werden könne, schreibt das Komitee in seiner Medienmitteilung.

Das Initiativkomitee, vertreten durch seinen Präsidenten Kantonsrat Erwin Böhi (SVP, Wil), Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder (SVP, Rapperswil-Jona), Nationalrat Mike Egger (SVP, Berneck), Esther Friedli (SVP, Ebnat-Kappel), Lukas Huber (SVP, Unterwasser) und Manuela Ronzani (SVP, St.Gallen) hat zudem anlässlich der Medienkonferenz von heute Montag die Lancierung der Initiative in St.Gallen ausgeführt.

Die Notfallversorgung ist von grosser Wichtigkeit

«Der vom Verwaltungsrat der Spitalverbunde im Mai 2018 veröffentlichte Bericht über die Leistungs- und Strukturentwicklung der Spitalverbunde des Kantons St.Gallen hat zu einer grossen Verunsicherung darüber geführt, welche medizinischen Leistungen in Zukunft an den Spitalstandorten angeboten werden», schreibt das Komitee in seiner Mitteilung. Ebenso bestehe Ungewissheit darüber, wie in den Regionen neu die Notfall Versorgung reorganisiert werden solle.

Die Anpassung der Spitalstrukturen aus Kostengründen und zur Sicherung der Behandlungsqualität im Interesse der Patienten sei nachvollziehbar, hält das Komitee weiter fest.

«Sie darf aber nicht die medizinische Grundversorgung ausserhalb der Zentren beeinträchtigen.»

Die Initiative verlangt, dass an allen neun Standorten der Spitalregionen weiterhin mindestens die klinische Notfallversorgung sichergestellt ist, wo möglich unter Einbezug der Hausärzte. Dabei müssen die Notfallpatienten bei Bedarf kurzzeitig stationär in der Notfallstation weiter behandelt werden können, auch an den Standorten, wo keine Bettenabteilungen mehr geplant sind. Damit werde sichergestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Nähe auf eine Notfallversorgung zugreifen können. Die Konzentration der spezialisierten Medizin inklusive Chirurgie aus Kosten- und Qualitätsgründen an nur wenigen Standorten im Kanton St.Gallen werde mit der dezentralen Notfallversorgung somit ideal ergänzt.

Regierung erklärt Initiative für zulässig

Der Wortlaut der Initiative wurde Anfang Juli der Regierung zur obligatorischen Vorprüfung vorgelegt. Mittlerweile wurde die Zulässigkeit bestätigt und die Initiative konnte lanciert werden.

Damit diese zustande kommt, müssen ab November innerhalb von fünf Monaten 4000 beglaubigte Unterschriften von Stimmberechtigten im Kanton St.Gallen gesammelt werden.