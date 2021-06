Regelung Bussen werden im Einzelfall möglicherweise zurückgezogen: Die Stadt St.Gallen hebt das Musikverbot auf den Drei Weieren auf Die Stadt St.Gallen hat entschieden, das Musikverbot wieder aufzuheben. Die Einführung habe zu Unsicherheiten geführt. Der Mannenweier sei aufgrund seiner öffentlichen Zugänglichkeit ein Sonderfall.

Das Musikverbot auf den Drei Weieren wird wieder aufgehoben. Bild: Urs Bucher

(pd/mas) In der Badeordnung ist ein Musikverbot auf den Drei Weieren festgelegt. Diese löste verschiedene Fragen und Unsicherheiten aus. Da es sich bei den Drei Weieren um eine Badeanstalt handelt, gelten während der Öffnungszeiten die Hausordnung der Bäder. Ausserhalb der betreuten Badezeiten gelten aufgrund des öffentlich zugänglichen Geländes die allgemeinen Vorschriften. Im Sinne der Vereinheitlichung der Praxis wird das Musikverbot aufgehoben, heisst es in einer Mitteilung der Stadt St.Gallen.

Per Mai 2021 wurden sämtliche Badeordnungen der städtischen Freibäder angepasst. Ziel dabei war es, die Regeln in den städtischen Badeanstalten zu vereinheitlichen. Neu war das Abspielen von Musik sowie das Spielen von Musikinstrumenten, wie in den anderen öffentlichen Badeanstalten in der Stadt St.Gallen, verboten.

Irrtümlicherweise wurde auch der Mannenweier bei der Umsetzung mitberücksichtigt, heisst es weiter in der Mitteilung. Diese Vorschrift löste verschiedene Fragen und Unsicherheiten aus. Der Mannenweier ist aufgrund seiner öffentlichen Zugänglichkeit ein Sonderfall. Aufgrund dessen hat der Stadtrat mit den verantwortlichen Dienststellen die Thematik sowie die rechtlichen Grundlagen besprochen.

Das gilt im Bereich des Mannenweiers

Im Bereich des Mannenweiers handelt es sich um ein öffentlich zugängliches Gebiet, welches jederzeit betreten werden kann. In diesem Perimeter zwischen Möslengut und Milchhüslidamm wird der Badebetrieb während der Saison täglich von 9 bis 19 Uhr beaufsichtigt. Somit obliegt es dem Betriebspersonal, die Badeordnung zu kontrollieren und durchzusetzen. Eine Bussenerhebung durch die Polizei, gestützt auf die Badeordnung, ist nicht möglich. Ausserhalb der Betriebszeiten ist die Stadtpolizei St.Gallen für die Durchsetzung der allgemeinen Vorschriften, wie beispielsweise dem Immissionsschutzreglement, zuständig.

Bussen werden im Einzelfall möglicherweise zurückgezogen

Seit Saisonstart stellte die Polizei rund 20 Bussen aus. Die allermeisten Bussen betrafen die Zeit nach 22 Uhr. Nur zu einzelnen Beanstandungen kam es während der Tageszeit. Ob Bussen gestützt auf das generelle Musikverbot ausgestellt wurden, wird aktuell noch abgeklärt. Sollte dies der Fall sein, wird die Stadtpolizei St.Gallen im Einzelfall prüfen, ob die Busse zurückgezogen wird.

In extremen Fällen von lauter Musik muss mit Busse gerechnet werden



Im Perimeter des Badebetriebs gilt während der Öffnungszeiten die angepasste Badeordnung des Gemeinschaftsbads Dreilinden. Das Musikverbot wird entsprechend aufgehoben. Das Abspielen von Musik und das Spielen von Musikinstrumenten ist grundsätzlich erlaubt, sofern sich niemand dadurch gestört fühlt. Bei übermässigen Lärmimmissionen kann die Stadtpolizei St.Gallen eine Busse in der Höhe von 60 Franken aussprechen. Die Polizei sucht grundsätzlich zuerst den Dialog, bevor eine Busse ausgesprochen wird. In extremen Fällen von lauter Musik muss aber direkt mit einer Busse gerechnet werden.