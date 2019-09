Regeln in 24-Stunden-Pflege lassen auf sich warten Der Thurgau plant einen eigenen Vertrag für die private Betreuung Betagter. St.Gallen und Ausserrhoden planen, ihre Normalarbeitsverträge anzupassen, um die Arbeitssituation von Care-Migrantinnen zu verbessern. Innerrhoden ist schon weiter. Katharina Brenner

In der 24-Stunden-Pflege sind die Arbeitnehmerinnen Tag und Nacht im Einsatz. (Bild: KEYSTONE/Gaetan Bally)

Als einziger Ostschweizer Kanton hat Innerrhoden neue Regelungen für die 24-Stunden-Pflege geschaffen. Die Arbeitnehmerinnen kommen meist aus Osteuropa. Sie sind Tag und Nacht im Einsatz und pflegen Betagte in der Schweiz. Weil sie direkt von den Familien angestellt werden, gilt das Arbeitsgesetz nicht. Ihre Anstellungen sind über Normalarbeitsverträge für hauswirtschaftliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (NAV) geregelt.



In Innerrhoden steht seit Frühjahr 2018 im NAV: «Muss in der Präsenzzeit regelmässig, ab drei Einsätzen pro Nacht während sieben Arbeitstagen gearbeitet werden, wird die Präsenzzeit vollständig zur Arbeitszeit angerechnet.» Ausserdem darf der Arbeitgeber die Arbeitnehmer nicht ohne deren Einverständnis zu Nachtarbeit heranziehen.



In St.Gallen macht Gewerkschaftsbund Druck

Maria Huber, Regionalsekretärin der Gewerkschaft VPOD Ostschweiz, war an der Vernehmlassung beteiligt. «Innerrhoden hätte die Schutzbestimmungen noch weiter erhöhen können. Doch wir sind froh, dass der Vertrag überhaupt angepasst wurde.» Anders als im Kanton St.Gallen. «Wir finden es daneben, dass der Kanton nichts macht», sagte Huber kürzlich. Eine Interpellation von SP-Kantonsrätin Bettina Surber zum Thema ist hängig. Der Kantonale Gewerkschaftsbund macht derzeit Druck auf das Volkswirtschaftsdepartement, den NAV zu überarbeiten. Vorsteher Bruno Damann nennt personelle Engpässe als Grund für die Verzögerung. Spätestens im Frühsommer 2020 soll der überarbeitete NAV in Kraft treten.



Letztes Jahr hatte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) einen Modellvertrag erarbeitet. Er ist nicht verbindlich; der Bund erwartete aber, dass die Kantone ihre Verträge bis diesen Sommer anpassen. Eine Übersicht liegt gemäss Seco in den kommenden Wochen vor.

Wie in St. Gallen wird auch in Ausserrhoden auf fehlende Ressourcen verwiesen. Es sei geplant, nächstes Jahr einen Entwurf auszuarbeiten und das Geschäft 2021 im Kantonsrat zu behandeln.

Im Thurgau ist ein eigenständiger NAV für die 24-Stunden-Betreuung geplant. Auch mit Ergänzungen sei der bestehende nicht dazu geeignet, die speziellen Herausforderungen dieser Betreuung zu regeln, sagt Walter Schönholzer, Vorsteher des Departements für Inneres und Volkswirtschaft. Verbindliche Regelungen für Arbeits-, Präsenz und Ruhezeiten sollen die Situation der Care-Migrantinnen verbessern.



Kontrollen sind schwierig durchzuführen



«Wir sehen das Problem weniger in den Verträgen als in den Kontrollen», sagt Daniel Wessner, Leiter des Thurgauer Amts für Wirtschaft und Arbeit. Privathaushalte zu kontrollieren, sei sehr schwierig. «Im Grunde braucht es einen Nachbarn, der uns auf Missstände aufmerksam macht.» Wessner geht davon aus, dass die Dunkelziffer von Frauen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, hoch ist.



Wie viele Care-Migrantinnen in der Ostschweiz arbeiten, ist nicht erfasst. Innerrhoden geht von weniger als zehn Frauen im Kanton aus, der VPOD schweizweit von 10000. Elvira Wiegers, Zentralsekretärin VPOD, sagt: «Die private Betreuung daheim wird zunehmen, da es immer mehr ältere Menschen gibt und diese möglichst lange zu Hause leben möchten.» Wir bräuchten in diesem sensiblen Bereich unbedingt professionelle Strukturen und faire Arbeitsbedingungen.