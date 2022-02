Reaktionen Nach Umwandlung der Maskenpflicht in eine dringende Empfehlung: Die Meinungen von St.Galler Eltern und Lehrpersonen sind gespalten Die Umwandlung der Maskenpflicht ab der vierten Primarstufe in eine dringende Empfehlung löst im Kanton St.Gallen unterschiedliche Reaktionen aus: Die einen sind froh, dass es Lockerungen gibt. Die anderen haben kein Verständnis, dass diese Lockerungen genau jetzt vollzogen werden.

Am Montag fiel die Maskenpflicht ab der 4. Primarklasse. Nun herrscht eine dringende Empfehlung. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Nach einer kurzen Verschnaufpause für die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler ging das Schuljahr am vergangenen Montag weiter. Etwas war allerdings anders: Ende Januar wurde die Maskenpflicht ab der vierten Klasse in eine dringende Empfehlung umgewandelt.

Gemischte Gefühle bei Lehrpersonen und Eltern

Für eine erste Einschätzung, wie diese Lockerung von den Kindern aufgenommen wurde, sei es laut Martin Annen, dem städtischen Dienstellenleiter für Schule und Musik, noch zu früh. «Doch die Kinder sind es mittlerweile gewohnt, dass es bei den Massnahmen zur Pandemiebewältigung Änderungen gibt.» Laut Tamara Wenzler, Präsidentin des Verbands Lehrpersonen Sektion St.Gallen, ist die Umsetzung in den Klassenzimmern sehr unterschiedlich und hängt unter anderem auch von der Lehrperson ab. Es gebe Klassen, in denen praktisch alle die Maske freiwillig tragen würden, und es gebe wiederum Klassen, wo bis auf ein bis zwei Ausnahmen niemand die Maske tragen würde.

Bei den Eltern und Lehrpersonen gebe es laut Annen hingegen unterschiedliche Meinungen: Manche sind froh, wenn Massnahmen aufgehoben werden. «Es gibt allerdings auch jene, die es nicht verstehen, dass Massnahmen gerade jetzt gelockert werden», sagt Annen. Bereits im Januar, als die Umwandlung der Maskenpflicht ab der vierten Primarklasse in eine Empfehlung kommuniziert wurde, gab es Kritik seitens der Lehrpersonen. Viele verstanden nicht, weshalb diese Regelung genau während des voraussichtlichen Höhepunkts der Omikron-Welle in Kraft trete.

Dafür gab es in Sachen Corona-Fallzahlen in St.Galler Schulhäusern eine erfreuliche Entwicklung. Die Zahlen, welche jeweils am Montag eruiert werden, zeigen einen leichten Abwärtstrend: Anfang dieser Woche wurden von 850 Lehrpersonen und 6500 Schülerinnen und Schülern insgesamt 54 Kinder und 22 Lehrpersonen positiv getestet. Am letzten Montag vor den Ferien, dem 24. Januar, waren es noch 27 Lehrpersonen und 192 Schülerinnen und Schüler.

Bisher mussten zwei Skilager abgesagt werden

Entgegen anderer Ostschweizer Kantone setzte der Kanton St.Gallen alles daran, die Winterlager durchführen zu können. Bisher mit Erfolg: Laut Martin Annen mussten bis jetzt nur zwei Lager frühzeitig abgesagt werden, weil es zu Ansteckungen im Leitungsteam gekommen sei. «Die anderen Lager haben unter guten Bedingungen, hervorragender Stimmung und insbesondere unfallfrei stattgefunden», sagt er. Während der Lager habe es ausserdem vereinzelt positive Fälle gegeben, die isoliert und nach Hause gebracht wurden.