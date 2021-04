Reaktionen aus Innerrhoden «Ein herber Verlust»: Spitalschliessung in Heiden hat Folgen für die Oberegger Bevölkerung Die Spitalschliessung in Heiden bewegt auch im Nachbarkanton Innerrhoden. Direkt betroffen ist die Oberegger Bevölkerung. Die Standeskommission versichert aber: Die Gesundheitsversorgung für Oberegg bleibt gesichert.

Weil das finanzielle Defizit zu gross ist, hat der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar) beantragt, das Spital Heiden per Ende 2021 zu schliessen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Ende Jahr wird das Spital Heiden schliessen, 130 Mitarbeitende werden voraussichtlich ihre Stelle verlieren. Das lässt auch die Innerrhoder Regierung nicht kalt. In einer Medienmitteilung drückt sie «grosses Bedauern» über diesen Schritt aus. Angesichts der «schwierigen Lage» des Ausserrhoder Spitalverbunds (Svar) sei der Entscheid aber nachvollziehbar.

Auswirkungen hat die Spitalschliessung aus Innerrhoder Sicht vor allem für die Oberegger Bevölkerung. Hannes Bruderer, Bezirkshauptmann von Oberegg, spricht von einem «herben Verlust».

Hannes Bruderer, Bezirkshauptmann Oberegg. Bild: PD

«Das Spital Heiden ist für die Gesundheits- und die Notfallversorgung unserer Region sehr bequem und leistet unserer Bevölkerung viele gute Dienste.»

Doch nun habe sich gezeigt, dass die vielseitigen Anforderungen an das Spital und die damit verbundene Kostenentwicklung einen Betrieb in dieser Grösse praktisch verunmöglichen.

Da auch Innerrhoden von der Spitalschliessung in Heiden betroffen ist, hofft Bruderer für den Bezirk Oberegg und das Vorderland, dass die beiden Kantone die Gesundheitsversorgung in Zukunft noch intensiver koordinieren: «Eine vernünftige regionale Abdeckung mit Rettungsdienst und Notfallversorgung ist zwingend nötig und muss gewährleistet bleiben, das gilt auch für die Zusammenarbeit mit den Zentrumsspitälern und weiteren spezialisierten Institutionen in den umliegenden Kantonen.»

Gesundheitsversorgung für Oberegg bleibt gesichert

In ihrer Mitteilung versichert die Standeskommission: «Dank bestehender Leistungsaufträge mit weiteren Spitälern der Region bleibt die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung im Bezirk Oberegg auch nach der Schliessung des Spitals Heiden garantiert.» Der Rettungsdienst in Heiden sowie der hausärztliche Notfalldienst für die Bevölkerung des Bezirks Oberegg sei weiterhin rund um die Uhr gewährleistet.

Zudem habe das Kantonsspital St.Gallen gegenüber dem Gesundheits- und Sozialdepartement bestätigt, dass zusätzliche Patientinnen und Patienten aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden jederzeit aufgenommen werden können. In der Mitteilung heisst es: «Nicht planbare und dringliche Notfallbehandlungen sind in allen Spitälern in der Schweiz möglich – unabhängig davon, ob diese auf der Spitalliste des Kantons sind oder nicht.»

Um die Rettungskette und die lebensrettende Versorgung vor Ort weiter zu optimieren, ist das Gesundheits- und Sozialdepartement dabei, das Netz der Ersthelfer, sogenannter First und Rapid Responder, im gesamten Kanton auszubauen.