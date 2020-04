Hinaus aus dem kirchlichen Treibhaus In Gossau feiert heute Ivo Fürer seinen 90.Geburtstag. Wofür er sich als St. Galler Bischof eingesetzt hat, das bleibt aktuell.

Der ehemalige Bischof Ivo Fürer steht für eine moderne Kirche. Bild: Benjamin Manser (Gossau, 18.Januar 2016)

Es ist mehr als der 90. Geburtstag, den der emeritierte St.Galler Bischof Ivo Fürer heute feiert. Denn über seine Amtszeit hinaus, die 1995 mit der Wahl durch das Domkapitel ihren Anfang nahm und 2005 altershalber ihren Abschluss gefunden hat, steht dieser Mann für eine moderne, dem Menschen dienende Kirche. Das unterstreicht der heutige Stiftsbibliothekar Cornel Dora, der dem damaligen Vikar Ivo Fürer vor fünf Jahrzehnten in Abtwil ein erstes Mal begegnet ist. «Er ist eine sehr starke Persönlichkeit, ein hervorragender Theologe und Kirchenpolitiker, der sich mutig exponiert hat», sagt er. «Das ist auch in zwei kürzlich erschienen Publikationen spürbar, die eine Art Vermächtnis darstellen.»

Es gibt starke Gegenkräfte zu den Reformern

Ihre Kraft und Beharrlichkeit hat diese Persönlichkeit aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil bezogen, an dem Ivo Fürer 1962 als Berater des St.Galler Bischofs Josephus Hasler teilgenommen hat. Von 1972 bis 1975 war er dann massgeblich an der Synode 72 beteiligt, die den Aufbruch auf diözesaner wie gesamtschweizerischer Ebene zum Ausdruck brachte. Und als Generalsekretär des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen ab 1977 organisierte er bedeutende Grossereignisse – so etwa 1989 die «Europäische Ökumenische Versammlung» in Basel.

Über sein in diesen Ämtern geknüpftes Netzwerk setzte sich Fürer 2005 nach dem Tod von Johannes Paul II. auch für die Wahl des Argentiniers Jorge Mario Bergoglio zum Papst ein – was aber erst 2013 gelang. Mit ungewissem Ausgang: Denn die Widerstände sind gross, denen Bergoglio als Papst Franziskus sich gegenüber sieht. In der Auseinandersetzung zwischen reformerischen und beharrenden Kräften drückt sich der Gegensatz aus zwischen einer Ortskirche, die, wie Cornel Dora sagt, «einen starken Bezug hat zu den Gläubigen», und einem erst im 19.Jahrhundert verfestigten kirchlichen Zentralismus. «Im Mittelalter hatten die Bischöfe gegenüber Rom eine viel grössere Bedeutung. Eine Kirche, die die Menschen erreichen soll, aber kann nur dezentral mit ihnen funktionieren.»

In der Krise abgeschnitten von den Verwandten

Doch Fürer ist keine Ausnahme. Dass die St.Galler Bischöfe seit je sehr nah bei den Gläubigen sind, hängt mit der Sonderstellung des Bistums zusammen, die der Basis ein weitgehendes Mitwirkungsrecht bei der Bischofswahl sichert. Auch der aktuelle Bischof Markus Büchel zeichnet sich durch eine grosse Offenheit aus. Er pflegt denn auch regelmässigen Kontakt mit seinem Vorgänger – schriftlich, denn wegen seiner Parkinson-Erkrankung kann Fürer nicht mehr gut sprechen. Aber, erzählt Büchel, «wie ein Freund sagt, ist es für Ivo Fürer gewiss eine Hilfe, dass diese Krankheit zwar den Körper angreift, nicht aber den Geist». Wobei es ihn «natürlich sehr schmerzt, dass er jetzt in der Coronakrise in seinem Heim abgeschnitten ist von seinen Verwandten, die ihm so viel bedeuten».

Bischof Markus Büchel kennt Fürer schon seit seinem Studium, ihre Wege haben sich immer wieder gekreuzt. «Auch wenn er durchaus seine traditionsverbundene Seite hat, so ging ihm doch vieles zu langsam», sagt Bischof Büchel, und meint damit insbesondere die Endphase des Pontifikats von Johannes Paul II. «Ivo Fürer wusste und akzeptierte früh, dass ein vorkonziliar geprägtes katholisches Milieu in Auflösung begriffen war. Er sagte deshalb: ‹Wir sind gerufen, hinauszugehen aus unserem Treibhaus, um überall in der Gesellschaft den christlichen Glauben zu leben und zu bezeugen›.» Denn viele Menschen werden nicht mehr in die Kirche hineingeboren, sie entscheiden sich bewusst dafür – oder auch dagegen. Eine Konsequenz dieser Einsicht ist, dass das Firmalter im Bistum St.Gallen auf 18 Jahre heraufgesetzt worden ist. «Junge Menschen können sich jetzt bewusst entscheiden, ob sie diesen Schritt machen wollen.»

«Offen, klar, sachlich, niemals nachtragend»

Sich der Erneuerung in der Gesellschaft nicht verschliessen: Das war Ivo Fürer ein wichtiges Anliegen. Er habe diesen Weg auf vielen Ebenen verfolgt, erzählt Büchel. «Dazu gehörten etwa die Beziehungen, die er zu den Hochschulen und in die Wirtschaft knüpfte. Dazu gehörten seine internationalen Kontakte, insbesondere ins damals noch kommunistische Osteuropa, wo ihm auch seine diplomatischen Fähigkeiten zugutekamen. Und dazu gehörten natürlich auch die Diskussionen, die er intern anstiess und begleitete.»

Ein so vielstimmiges Gebilde wie das Bistum St.Gallen mit ruhiger Hand zu führen, das war – und ist – dabei keine leichte Aufgabe. «Ich habe ihn als offen, klar, sachlich und als niemals nachtragend erlebt», beschreibt Bischof Markus Büchel seinen Amtsvorgänger. Was eine gute Jobbeschreibung auch für seine Nachfolger ist.