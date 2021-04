RAUMPLANUNGSPOLITIK Bessere Erreichbarkeit, Siedlungsreserven und Arbeitsplatzpotenziale: Der Hauseigentümerverband des Kantons St.Gallen hakt nach einer Studie zur Standortqualität nach Schlechte Erschliessung auf Strasse und Schiene, zu kleine Siedlungsreserven und daher nicht genügend verfügbare Flächen für Unternehmen sowie ungünstige steuerliche Rahmenbedingungen: Der Kanton St.Gallen schneidet in einer Studie des Hauseigentümerverbandes zur Standortqualität schlecht ab. Das Papier wurde vergangene Woche veröffentlicht: Jetzt stellt der HEV in zwei Vorstössen Fragen.

Für die Hauseigentümer ist klar: Der Kanton St.Gallen muss besser erreichbar werden – auf der Strasse und auf der Schiene. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Standortqualität eines Kantons hängt von verschiedenen Faktoren ab, davon geht der Hauseigentümerverband des Kantons St.Gallen in der Studie zum «Wohnstandort Kanton St.Gallen» aus, die er vergangene Woche publik gemacht hat. Sein Fazit: Die kantonale Raumplanung versage bei der Bereitstellung von Wirtschaftsflächen sowohl im Hightechbereich wie auch bei wissensbasierten Arbeitsplätzen – der Kanton habe im Vergleich zu anderen Regionen in den letzten Jahren massiv an Terrain verloren.

Wesentlich sind für den HEV unter anderem die Erreichbarkeit auf Strasse und Schiene, aber auch die Siedlungsreserven und die Arbeitsplatzpotenziale. Zu diesen Themenbereichen hat er am ersten Tag der Aprilsession des St.Galler Kantonsrats zwei Interpellationen eingereicht.

«Aussagen zu Grossprojekten im Strassenbau fehlen»

Die erstunterzeichnenden Kantonsräte Walter Locher (FDP), Patrick Dürr (CVP) und Karl Güntzel (SVP) bemängeln beim Thema Erreichbarkeit, dass in der kantonalen Gesamtverkehrsstrategie klare Aussagen fehlen, wie sich der Kanton St.Gallen künftig innerhalb der Schweiz und gegenüber dem grenznahen Ausland positionieren will. Im Vorstoss heisst es wörtlich:

«Keinerlei strategische Aussagen finden sich etwa zu den Grossprojekten im Strassenbau, der Zielrichtung der Regierung bei den Agglomerationsprojekten und den Absichten zur Verbesserung der Erreichbarkeit der nationalen und internationalen Zentren mit dem öffentlichen Verkehr.»

Konkret wollen die Interpellanten wissen, wo die St.Galler Regierung die dringendsten Handlungsfelder sieht, um die Erreichbarkeit der verschiedenen Regionen im Kanton zu verbessern. Und: Wie die Regierung die «erheblichen Nachteile gegenüber anderen Landesteilen bei der Erreichbarkeit in Zukunft aktiv verringern» will.

Fragen über Fragen: «Wie will die Regierung die Arbeitsplatzpotenziale verbessern?»

Fragen stellen die drei Kantonsräte ferner auch zum Thema «Siedlungsreserven und Arbeitsplatzpotenziale». Unter anderem wollen sie wissen, mit welchen Massnahmen die St.Galler Regierung den im Vergleich mit anderen Landesteilen zu kleinen Siedlungsreserven begegnen will. Die Interpellanten erkundigen sich aufgrund der eigenen Studie auch, «wieso seit 2011 im Bereich der Arbeitsplatzbereitstellung derartige Rückschritte verzeichnet werden». Und wie die Regierung diese Arbeitsplatzpotenziale verbessern will.