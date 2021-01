Ratgeber Todesfall in der Familie: Unser Leitfaden hilft Ihnen durch die ersten schweren Tage Foto: Urs Bucher Mindestens 74'500 Menschen sind vergangenes Jahr in der Schweiz verstorben – der höchste Wert seit der Spanischen Grippe 1918. Doch hinter jeder Zahl steht ein einzelnes Schicksal. Und für Angehörige bringt der Tod neben der Trauer auch viel zu organisieren mit sich. Wir haben Ihnen hier Anleitungen und Tipps zusammengestellt – von der Beerdigung bis zur Trauerarbeit.

DIE ERSTEN SCHRITTE IM TODESFALL

Es ist immer ein Schock, wenn ein naher Angehöriger verstirbt, selbst wenn man dies aufgrund einer Krankheit womöglich erwartet hat. Trauer und Schmerz drohen zu überwältigen, aber dennoch muss man die Kraft aufbringen, sich um einige organisatorische Dinge zu kümmern. Einige davon sind zwingend vorgeschrieben und erlauben keinen Aufschub, bei anderen Themen kann man sich etwas mehr Zeit lassen. Etliches kann man an einen Dienstleister, wie etwa einen Bestatter, delegieren, wenn man selbst die Zeit oder Kraft nicht findet.

Wenn ein Angehöriger zu Hause stirbt, ist als Erstes ein Arzt zu verständigen, der die Todesbescheinigung ausstellen kann. Er wird eine Leichenschau vornehmen und versuchen, die Todesursache festzustellen. Dies kann der Hausarzt sein; sollte dieser nicht erreichbar sein, so kann man einen Notarzt verständigen. Erfolgte der Tod durch einen Unfall, ein Delikt oder einen Suizid, so muss zusätzlich die Polizei verständigt werden.

Wenn der Angehörige in einem Krankenhaus, Heim oder einer staatlichen Einrichtung wie einem Gefängnis verstarb, so kümmert sich die Institution um die Erlangung der Todesbescheinigung.

Binnen zwei Tagen muss der Todesfall bei den Behörden gemeldet werden. Die zuständige Behörde kann das

Zivilstandsamt des Sterbeortes oder

Bestattungsamt am Wohnort des Verstorbenen sein.

Es sind – falls vorhanden – folgende Unterlagen mitzubringen:

Todesbescheinigung oder Todesmeldung des Arztes

Familienbüchlein / Schriftenempfangsschein

Personalausweis

Beim Zivilstandsamt wird daraufhin die Todes- oder Sterbeurkunde ausgestellt, die für verschiedene Zwecke benötigt wird. Die Adressen der zuständigen Behörden kann man den offiziellen Seiten der Bundesverwaltung oder der Heimatgemeinde entnehmen.

Die Wartezeit bis zu einer Bestattung beträgt zwei Tage, und sie kann erst nach der Meldung bei den Behörden stattfinden. Die Formalitäten und Abläufe sind regional unterschiedlich geregelt, daher sollte man die Details mit dem zuständigen Beamten des Zivilstands- oder Bestattungsamtes besprechen. Insbesondere geht es um

Die Auswahl von Bestattungsort und Termin

Die Überführung des Verstorbenen vom Sterbeort zum Bestattungsort

Die Art der Bestattung (Erd- oder Feuerbestattung)

Die Gestaltung der Feier (religiös, konfessionslos)

Den Urnen- oder Sargwunsch

Man sollte sich auf jeden Fall erkundigen, welche Leistungen kostenfrei sind – viele Gemeinden bieten ihren Bürgern eine kostenlose Erd- oder Feuerbestattung an. Wenn es zu anstrengend oder zu aufwendig erscheint, die Details der Bestattung selbst zu organisieren, so kann man diese Aufgabe auch an ein Bestattungsinstitut delegieren. Hier sollte man sich vorher erst einmal über die Kosten informieren.

Todesanzeige aufgeben

Nach einem Todesfall haben die Hinterbliebenen die schmerzliche Aufgabe, den Tod mittels einer Todesanzeige bekanntzugeben. Trauer und Schmerz herrschen vor, aber dennoch müssen diese organisatorischen Dinge zeitnah erledigt werden. Zudem muss die Abdankungsfeier organisiert werden, deren Termin und Ort eventuell auch mit der Todesanzeige kommuniziert werden müssen.

Eine Todesanzeige kann in verschiedenen Medien veröffentlicht werden, je nachdem, welchen Empfängerkreis man erreichen möchte.

Todesanzeige in der Zeitung

Dieses Medium ist das klassische Medium, um eine Todesanzeige zu veröffentlichen. Jede Zeitung hat eine entsprechende Rubrik, in der gesammelt alle Todesanzeigen zu finden sind. Für einen kleineren Empfängerkreis wird man eine Regionalausgabe wählen, will man mehr Leser erreichen, so wird man sich für ein überregionales Blatt entscheiden.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, beim «St.Galler Tagblatt» eine Todesanzeige aufzugeben, finden Sie unsere Mitarbeiter unter folgender Adresse:

Todesanzeige im Internet

Die veränderten Lesegewohnheiten bedingen es, dass man auch bei den Todesanzeigen zunehmend auf das Internet zurückgreift. Hier kann man die Todesanzeige in den Onlineausgaben der Zeitungen veröffentlichen, zusätzlich gibt es dafür auch noch spezielle Portale und Seiten. Dieses Medium hat natürlich den Vorteil, dass man potenziell sehr schnell jeden erreichen kann, auch wenn er weit entfernt wohnt.

Hier können Sie Ihre Anzeigen online gestalten und buchen:

Traueranzeige aufgeben

Todesanzeige per Karte

Wenn man ganz gezielt Menschen informieren möchte, so kann man auf die Trauerkarten zurückgreifen, mit denen man einen ausgewählten Empfängerkreis benachrichtigen kann. Die Karten kann man auch online konfigurieren, sodass ein Gang zur Druckerei entfällt.

Eine Todesanzeige sollte mindestens die folgenden Informationen enthalten, damit sie ihren Zweck erfüllt:

Name (gegebenenfalls Geburtsname) des Verstorbenen

Geburts- und Todesdatum

Ort des Todes

Verfasser der Anzeige

Man kann die Todesanzeige noch mit weiteren Informationen ergänzen:

Informationen zur Bestattung

Wenn es in Ordnung ist, dass eine unbekannte Zahl von Trauergästen zur Bestattung kommt, so kann man die Informationen über Termin und Ort der Bestattung in der Todesanzeige publizieren. So erspart man es sich, gesonderte Einladungen zu versenden. Hier unbedingt die aktuellen Regelungen zu Corona beachten.

Information zur Todesart

In vielen Todesanzeigen wird kurz auf den Grund für den Todesfall eingegangen, zum Beispiel nach langer Krankheit oder durch einen tragischen Unfall. Diese Information in der Traueranzeige kann es den Hinterbliebenen ersparen, auf Nachfragen reagieren zu müssen, die nähere Informationen einfordern.

Wünsche für die Abdankungsfeier

In der Todesanzeige kann man auch auf besondere Wünsche für die Feier hinweisen, so zum Beispiel den Verzicht auf Blumen- oder Kranzspenden oder die Bitte, am Grab von Beileidsbekundungen abzusehen. Wer möchte, kann eine Organisation angeben, an die das für den Kranz gedachte Geld gespendet werden kann.

SONDERURLAUB IM TODESFALL

Im Arbeitsrecht ist geregelt, dass einem Arbeitnehmer in bestimmten Fällen Kurzabsenzen zustehen, die er für die Wahrnehmung bestimmter Aktivitäten nutzen kann. Dies ist der Fall bei einer Heirat, einem Umzug und auch bei einem Todesfall. Der Sonderurlaub bedeutet dabei, dass der Arbeitnehmer bei Fortzahlung der Bezüge einige Zeit der Arbeit fernbleiben darf. Der Sonderurlaub muss beantragt und genehmigt werden, darf aber nicht abgelehnt werden. Die Dauer des Sonderurlaubs im Todesfall ist allerdings im Gesetz nicht genau festgelegt, es spricht nur von den «üblichen Stunden und Tagen». Daher ist die konkrete Dauer dieses Sonderurlaubs normalerweise in den Regelungen des Arbeitsvertrages des Unternehmens fest gelegt. Er liegt zwischen einem und drei Tagen.

Der Sonderurlaub im Todesfall steht nur den engsten Familienangehörigen zu, das sind Ehepartner, Eltern, Kinder, Grosseltern und Schwiegereltern. Weiter entfernte Verwandte können eventuell nur den Sonderurlaub für die Beerdigung selbst in Anspruch nehmen.

Die Beerdigung

Die Beisetzung kann als Sargbestattung vorgenommen werden, bei der der komplette Leichnam der Erde übergeben wird oder als Urnenbestattung, bei der die Asche des Verstorbenen in einem Urnengrab beigesetzt wird.

Die Beerdigung findet standardmässig auf einem Friedhof der Wohngemeinde des Verstorbenen statt. Ansprechpartner für die Einzelheiten ist das Zivilstandsamt, mit dem Ort und Termin und eventuelle Abweichungen besprochen werden können, wenn der Verstorbene zum Beispiel in einem Familiengrab an einem anderen Ort beerdigt werden soll. Die Beerdigung eines Leichnams ausserhalb eines Friedhofs ist nicht gestattet.

Anders sieht es bei der Bestattung der Asche eines Verstorbenen aus. Hier besteht kein Friedhofszwang. Die Urne kann in einem Grab auf einem Friedhof beerdigt werden, aber auch eine Baumbestattung auf einem Naturfriedhof ist möglich. Oder aber die Angehörigen entscheiden sich dafür, nach ganz individuellen Ideen mit der Asche zu verfahren und sie zu Hause zu beerdigen oder aufzubewahren, auch eine Verstreuung der Asche ist möglich. Dennoch entscheiden sich viele Menschen für eine Beerdigung der Urne auf dem Friedhof, da sie das Grab als Anlauf- und Erinnerungsstelle für den Toten schätzen.

Werner Durrer, Bestatter und Friedhofgärtner im Friedental, bereitet ein Grab vor. Foto: Nadia Schärli

Seit Jahrhunderten ist der Ablauf der klassischen Beerdigung mehr oder weniger gleich geblieben. Sie beginnt mit der Abdankungsfeier in einer Kirche oder einer Trauerhalle, bei der der Sarg oder die Urne aufgebahrt und mit Blumen geschmückt wird. In der Feier, die religiös oder weltlich gestaltet werden kann, wird noch einmal durch einen Pfarrer oder Trauerredner des Verstorbenen gedacht und alle Anwesenden können ihren persönlichen Abschied nehmen. Dort kann man auch der Familie kondolieren oder selbst einige Abschiedsworte sprechen.

Anschliessend begleiten die Trauergäste den Sarg zum Grab, an dem noch einige Worte gesprochen werden, ehe der Sarg oder die Urne der Erde übergeben werden. Auch hier kann der Familie kondoliert werden, wenn sie nicht den Wunsch geäussert hat, von Beileidsbekundungen am Grab abzusehen. Oft werfen dann die Trauergäste zum Abschied noch einen letzten Gruss in das Grab – eine Schaufel Erde, eine Blume oder ein kleines Andenken. Wenn die Trauernden die Grabstelle dann verlassen haben, wird diese von den zuständigen Mitarbeitern des Friedhofs geschlossen und mit dem Blumenschmuck versehen.

Der richtige Bestatter

Die klassischen Tätigkeiten eines Bestatters umfassen die Abholung und den Transport des Leichnams zum Bestattungshaus oder die Überführung an einen anderen Ort oder aus dem Ausland. Beim Bestatter wird der Leichnam dann hygienisch und eventuell ästhetisch versorgt – dies kann zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall notwendig werden. Dabei wäscht und bekleidet der Bestatter den Leichnam (auf Wunsch nicht im Totenhemd, sondern in eigener Kleidung) und nimmt weitere konservierende oder kosmetische Massnahmen vor. Anschliessend wird der Tote eingesargt und eventuell für eine Aufbahrung vorbereitet. Auch der Transport des Sarges zur Trauerhalle und zum Grab oder Krematorium gehört zu den Aufgaben des Bestatters.



Ein moderner Bestatter bietet üblicherweise über die Grundleistungen hinaus weitere Services an. Das kann die Erledigung notwendiger Formalitäten sein, die Organisation der Trauerfeier, die Beschaffung von Sargschmuck oder Dekorationen für die Trauerhalle, auch die Organisation musikalischer Begleitung oder des Leichenmahls kann vom Bestatter erledigt werden. Zusätzlich kann der Bestatter beauftragt werden, sich zusammen mit einem Gärtner oder Steinmetz um die Gestaltung des Grabes und die Fertigung eines Grabsteins zu kümmern.



Viele Bestatter bieten eine Trauerbegleitung an, für die die Mitarbeiter speziell ausgebildet wurden. Diese können den Trauernden helfen, mit der Realität des Todes besser umzugehen und den Trauerprozess in Gang zu setzen. Zu dieser Trauerarbeit kann es zum Beispiel gehören, dass die Angehörigen bei der Waschung und Einkleidung des Verstorbenen behilflich sind, den Sarg oder die Urne selbst gestalten und so weit wie möglich in den Prozess des Abschiednehmens einbezogen werden. Zudem bieten manche Bestatter auch noch die Teilnahme an Trauergruppen an, die besonders in traumatisierenden Fällen wie einem Tod durch Selbstmord sehr hilfreich sein können.

Verträge

Es gibt Verträge, die mit dem Tod des Vertragspartners automatisch erlöschen. Andere aber laufen weiter uns müssen gekündigt werden.

Wird die Krankenkasse schriftlich (mit dem Todesschein im Anhang) über das Ableben ihres Versicherungsnehmers informiert, so erlischt der Versicherungsschutz umgehend. Dabei spielt es keine Rolle, ob die versicherte Person lediglich über eine Grundversicherung verfügte oder zusätzlichen Versicherungsschutz genoss. Überhaupt jegliche Personenversicherung erlischt mit dem Ableben des Versicherungsnehmers. Lebensversicherungen kommen mit dem Tod der versicherten Person zur Auszahlung.

Auch ein Arbeitsvertrag erlischt automatisch, wenn der Arbeitnehmer gestorben ist. Der Arbeitgeber steht aber noch in der Pflicht, wenn der verstorbene Arbeitnehmer verheiratet war und/oder für minderjährige Kinder aufkommen musste. In diesem Fall ist der Arbeitgeber verpflichtet, mindestens einen Monatslohn an die Hinterbliebenen zu entrichten. Bei einer Anstellungsdauer von fünf Jahren und mehr sind es sogar zwei Monatsgehälter. Hat der Arbeitnehmer eine Lebenspartnerin unterstützt und ist kein Ehepartner oder sind keine minderjährigen Kinder zu berücksichtigen, so steht auch dieser eine entsprechende Zahlung zu.

Laufende Mietverträge müssen von den Hinterbliebenen gekündigt werden. Dabei spielt die vereinbarte Laufzeit keine Rolle. Auch langfristige Mietverträge können nach dem Tod des Mieters gekündigt werden. Und zwar auf drei Monate bei Wohnungen und auf sechs Monate für Geschäftsräume und -liegenschaften. Selbstverständlich sind individuelle Lösungen möglich, wenn beide Parteien damit einverstanden sind.

Sachwertversicherungen gehen mit dem Wechsel des versicherten Gegenstandes automatisch an die neue Besitzerin, den neuen Besitzer über. Der oder die neuen Inhaber können den Versicherungsschutz innerhalb von dreissig Tagen nach Bekanntwerden des Todesfalles ablehnen. Selbstverständlich müssen auch diese Formalitäten schriftlich erledigt werden.

Grundsätzlich gilt: Man sollte sich nicht auf das «Automatische» verlassen. Lieber ein Kündigungsschreiben zu viel verfassen, als eines zu wenig. So ein Schreiben braucht nicht viel Aufwand; es soll kurz abgefasst, aber mit den nötigen Informationen versehen sein.

Link: Hier ein Beispiel eines möglichen Kündigungsschreibens.

Ostfriedhof St.Gallen. Foto: Urs Bucher

Trauerhilfe

1982 entwickelte die Psychologin Verena Kast ein Vierphasen-Modell der Trauerarbeit. Sie formuliert die einzelnen Zeiträume, die ein trauernder Mensch durchschreiten muss, um einen schmerzlichen Verlust zu bewältigen.

Trauern braucht Zeit. Und auch Raum. Und vor allem: Trauern ist keine Krankheit. Die einen bekommen schneller wieder Boden unter die Füsse. Bei anderen dauert es etwas länger. Ob man es alleine packt, zusammen mit Freunden angeht oder professionelle Hilfe in Anspruch nimmt – ganz egal: Die Zeit der Trauer ist eine kostbare Zeit. Kostbar gemeint im Sinn, dass in der Zeit der Trauer auch immer die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Es gilt, definitiv Abschied zu nehmen, damit ein Neustart gelingen kann. Das heisst nicht, dass die Verstorbene, der Verstorbene im neuen Leben keinen Platz mehr hat. Im Gegenteil. Sie oder er bleibt gegenwärtig: im schönen Erinnern.

Die Psychologie spricht von Trauerarbeit. Mit anderen Worten: Auch in der Trauer wird uns Menschen nichts geschenkt. Das Überwinden des Schmerzes, das Akzeptieren des Unvermeidlichen braucht viel Kraft. Wer um die einzelnen Trauerphasen weiss, der kann sich möglicherweise besser mit der Situation abfinden, weil er erkennen kann, in welchem Stadium er sich gerade befindet und wie es mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit mit seinen Empfindungen und Gefühlen weitergehen wird.

Oft wird der Tod in dieser Phase vehement bestritten. «Das kann nicht sein», «Das ist sicher ein grosser Irrtum». Menschen in dieser Phase zeigen die unterschiedlichsten Symptome: Sie schwitzen, sie agieren fahrig, sie sind verwirrt. Diese erste Phase kann lediglich wenige Stunden dauern, aber auch mehrere Tage anhalten.

Trauer, Schmerz, Einsamkeit, Angst, Zorn und Wut wechseln sich ab. Die Trauernden leben in einem Wechselbad der Gefühle. In diesem Gefühlschaos funktionieren die Allermeisten wie Roboter: Ihr Inneres dringt nicht nach Aussen. Sie erledigen, was zu erledigen ist. Meist sehr effizient.

Die dritte Phase dauert sicher länger als die beiden ersten zusammen. In ihr findet die eigentliche Trauerarbeit statt. Es werden Zwiegespräche mit der verstorbenen Person gehalten, man geht zurück an gemeinsame Lieblingsorte, spricht mit Freundinnen und Freunden, erlebt erste glückliche Momente; um gleich wieder in ein schwarzes Loch zu fallen, aus dem sich zu befreien unmöglich scheint, im Lauf der Zeit aber immer besser gelingt. Im Idealfall hat man sich am Ende dieser Phase mit der verstorbenen Person und dem Verlust ausgesöhnt.

Die dauernde Abwesenheit und das definitive Nicht-mehr-zurückkommen des geliebten Menschen werden als Tatsache akzeptiert. Der Trauernde wird zum Aufbrechenden. Freude an den Dingen des Alltags stellt sich wieder ein. Es gibt eine Zukunft. Auf Stunden voller Trauer folgen glückliche Tage. Das Leben danach beginnt seinen Lauf zu nehmen.

Im Glück sind wir uns alle gleich. In der Trauer unterscheiden wir uns. Dieses Dichterwort passt zu den Trauerphasen. Wie lange eine Phase anhält, wie intensiv sie erlebt wird und ob aus dem «Trauerjahr» gar zwei oder drei werden oder ob es nur einige Monate dauert, hängt vom trauernden Menschen ab. Wie er denkt, fühlt, ob er religiös ist oder nicht. Wie auch immer: Ein Neuanfang ist möglich. Es gibt eine Zeit danach.

Das Testament

Fast jeder Mensch strebt im Leben unter anderem danach, sich Vermögenswerte zu schaffen. War man in seinem Streben erfolgreich, so möchte man natürlich auch darüber verfügen, wie diese Vermögenswerte nach dem Tod des Erblassers verteilt werden. Dieses Recht steht jedem Menschen auch zu, allerdings gibt es einige Einschränkungen des Gesetzgebers, der damit die Familie schützen möchte.

Im Einzelnen heisst das, dass nur über die Vermögenswerte völlig frei verfügt werden kann, die nach dem Abzug der sogenannten Pflichtteile noch zur Verfügung stehen; die Pflichtteile sollen garantieren, dass Ehe- oder Lebenspartner und Nachkommen auf keinen Fall leer ausgehen können.

Man hat die Wahl zwischen zwei Arten des Testamentes, zusätzlich steht für Notfälle noch eine dritte Art des Testamentes zur Verfügung. Die Richtlinien dafür finden sich im Schweizer Zivilgesetzbuch.

Ein öffentliches Testament wird mit der Unterstützung eines Urkundsbeamten oder Notars erstellt. Dabei wird darauf geachtet, dass das Testament juristisch einwandfrei ist, damit es zu keinen Komplikationen kommt. Das Testament wird dann vom Beamten, Notar oder der Urkundsperson als Dokument erstellt und vom Erblasser gelesen und unterschrieben. Dieser Vorgang wird von zwei Zeugen durch ihre Unterschrift beglaubigt. Das fertige Testament wird im Original oder in einer Abschrift beim Notar oder der Behörde aufbewahrt.

Wenn man sich bei der Erstellung des öffentlichen Testaments von einem Notar beraten lässt, so fallen zwar Gebühren an, aber der Notar kann mit seiner Sachkenntnis dafür sorgen, dass das Testament optimal an die individuelle Situation angepasst ist. Zudem garantiert die Aufbewahrung, dass das Testament auch aufgefunden wird und zudem vor Fälschungen geschützt ist.



Man kann sein Testament natürlich auch selbst erstellen. Hierfür schreibt der Gesetzgeber vor, dass das Dokument komplett handschriftlich erstellt wird, um seine Glaubwürdigkeit zu dokumentieren. Das Dokument muss das Datum und die Unterschrift des Erblassers tragen und sollte seinen letzten Willen eindeutig erkennen lassen.

Private Testamente werden oft zu Hause aufbewahrt, obwohl man auch diese bei einer Behörde deponieren kann. Bei der Aufbewahrung zu Hause ist es wichtig, dass die Erben den Aufbewahrungsort kennen, denn wenn es nicht aufgefunden wird, so tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Die Aufbewahrung zu Hause birgt natürlich das Risiko der Einsichtnahme, der Unterschlagung und der Fälschung – leider alles Fälle, die immer wieder vorkommen.



In aussergewöhnlichen Fällen, zum Beispiel bei Kriegsgeschehen oder bei Lebensgefahr, wenn die Errichtung eines schriftlichen Testaments nicht mehr möglich ist, kann der Erblasser ein sogenanntes Nottestament erstellen. Bei diesem äussert der Erblasser seine Wünsche mündlich vor zwei Zeugen, die dann die Pflicht haben, diesen gehörten letzten Willen sobald als möglich in einer Urkunde zu bezeugen.

Es empfiehlt sich auf jeden Fall, ein Testament zu erstellen, denn dadurch können eventuelle Streitigkeiten im Vorfeld vermieden werden. Ausserdem ist ein Testament zwingend notwendig, wenn man nicht erbberechtigten Personen oder Institutionen etwas vermachen möchte. Und nicht zuletzt ist ein Testament dann besonders anzuraten, wenn keine gesetzlichen Erben mehr vorhanden sind – in diesem Fall erbt sonst automatisch der Kanton.

