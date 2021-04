Illegale Demonstration

Wer anreist und demonstriert, macht sich strafbar: Kantonspolizei wird «mit sichtbarer Präsenz» in Rapperswil-Jona sein

Die Kantonspolizei St.Gallen geht nach wie vor davon aus, dass sich trotz Verbot der Coronademonstration in Rapperswil-Jona am Samstagnachmittag Kundgebungswillige versammeln werden. An diese appelliert die Kantonspolizei abermals. Sie sollen der Stadt fernbleiben.