Ran an den Grill: Das sind die 14 besten Wurstsorten der Schweiz Gut abgeschmeckt, regional ausgewogen und mit ein paar Anmerkungen gewürzt: Hier sind sie, die aktuell 14 besten Wurstsorten der Schweiz. Hans Graber

(Bild: Keystone)

Ob gesotten, gebrüht, gebraten, grilliert oder roh geschnitten: Die Wurst ist Kür und Krönung des Metzgerhandwerks. Manchmal leider auch ihr dunkler Fleck. Bei der Wurst ging es schon immer darum, auch die minderen Teile eines Schlachttiers zu verwerten.

Das kann man auf ganz verschiedene Weise machen, von kunstvoll bis katastrophal. Für eine gute Wurst braucht es gute Zutaten (minder ist nicht mit schlecht gleichzusetzen) inklusive Kräuter und Gewürze, es braucht eine passende Hülle, und es braucht viel Sachverstand und Sorgfalt des Metzgers. Wie viele Würste in der Schweiz gegessen werden, weiss niemand. Die Branchenorganisation Proviande verfügt lediglich über Zahlen aus dem Detailhandel – und nur in Tonnen, nicht in Stückzahlen. Im Jahr 2017 waren es 11140 Tonnen Bratwürste, 10052 Tonnen Cervelats… ach, lassen wir das. Lieber ein Wurst- als ein Zahlensalat. Klar, es fehlen hier Blut- und Leberwurst, die aus saisonalen Gründen ebenso wenig berücksichtigt wurden wie etwa die Treberwurst und andere Spezialitäten.

Die untenstehende Galerie darf sich aber trotz einiger Absenzen sehen lassen. Allen Würsten eigen ist, dass sie zum kulinarischen Erbe der Schweiz gehören. Auf der Internetseite www.kulinarischeserbe.ch finden sich geballte Informationen. Leider vergriffen ist das liebevoll gemachte Buch «Um die Wurst» von NZZ-Autor Andreas Heller (Echtzeit-Verlag, 2007). Der Band würde eine erweiterte Neuauflage verdienen, auch wenn speziell bei Würsten gilt: Probieren geht immer über Bücher studieren.