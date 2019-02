Rainer Maria Salzgeber moderiert ab Sommer den «Donnschtig-Jass» – Stefan Büsser wird neuer Aussenreporter Der Walliser Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber übernimmt ab Sommer 2019 die Moderation des Donschtig-Jass. Er folgt auf Roman Kilchsperger, der im vergangenen September nach sieben Jahren abgesetzt wurde. Aussenreporter wird Stefan Büsser, Sonia Kälin nimmt auf dem Schiedsrichterstuhl Platz.

Rainer Maria Salzgeber übernimmt im Sommer die Moderation des «Donschtig-Jass». (Bild: Keystone)

SRF setzt bei der Neubesetzung der «Donschtig-Jass»-Moderation auf einen bekannten Namen: Der langjährige Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber übernimmt die Sendung ab Sommer 2019. Der 49-jährige Walliser folgt damit auf Roman Kilchsperger. Dieser war im September von der Sendeleitung nach sieben Jahren abgesetzt worden. Kilchsperger hatte zuvor öffentlich Kritik am Sender geübt, heute moderiert er auf Teleclub.

Salzgeber bleibt SRF Sport erhalten

«Es wird mir ein Vergnügen sein, mit den Menschen auf den Dorfplätzen und am Bildschirm den Sommer verbringen zu dürfen», lässt sich Salzgeber in einer Mitteilung von SRF zitieren. Er bleibt trotz seines neuen Engagements der Sportredaktion erhalten. «Nun kann ich das mit etwas kombinieren, was mich ebenfalls schon von Kindsbeinen an begleitet hat: dem Jassen.»

Comedian Stefan Büsser wird Aussenreporter. (Bild: PD)

Auch in der Co-Moderation vermeldet SRF personelle Wechsel. Auf den Thrugauer Reto Scherrer folgt als Aussenreporter der Zürcher Comedian Stefan Büsser. Scherrer bleibt dem Fernseh-Jassen aber erhalten: Er wird weiterhin beim «Samschtig»-Jass gemeinsam mit dem St.Galler Jörg Abderhalden zu sehen sein. Auch die Position des Schiedsrichters wird neu besetzt: Die mehrfache Schwingerkönigin Sonia Kälin übernimmt dieses Amt von Dani Müller. (pd/ghi)

Der erste «Donschtig-Jass» findet am 4. Juli 2019 statt.