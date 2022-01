Rahmenabkommen Nach EU-freundlichen Aussagen: St.Galler SVP kritisiert Regierungsrat Marc Mächler Der St.Galler Regierungspräsident Marc Mächler ist der Meinung, dass der Abbruch der Verhandlungen mit der EU ein taktischer Fehler gewesen sei. Auch einen Beitritt zum EWR zieht er in Erwägung, falls bei den Bilateralen keine Einigung erzielt werden könne. Bei der SVP des Kantons St.Gallen kommen diese Aussagen alles andere als gut an.

Der St.Galler Regierungspräsident Marc Mächler erntet Kritik von der SVP. Bild: Benjamin Manser

In einem Tagblatt-Interview sprach sich der St.Galler Regierungspräsident Marc Mächler für ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union aus. Auch ein EWR-Beitritt ist laut Mächler eine Option für die Schweiz. Der FDP-Politiker sagte konkret:

«Ein EWR-Beitritt kann insofern eine Alternative sein, wenn wir feststellen müssen, dass wir bei der Weiterentwicklung der Bilateralen keine oder eine höchst unbefriedigende Einigung finden.»

Diese Aussagen sorgen bei der SVP des Kantons St.Gallen für Entsetzen. Dieses Votum der St.Galler Regierung stehe im Konflikt mit einer unabhängigen und selbstbestimmten Schweiz, heisst es im Communiqué der Partei. Seit Jahren warne die SVP vor einem institutionellen Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, bei dem die Schweiz EU-Recht übernehmen und sich EU-Richtern unterwerfen müsse. Die SVP sei überzeugt, dass dies für die schweizerische direkte Demokratie einen klaren Souveränitätsverlust bedeuten würde und Volksentscheide künftig hintenanstehen müssten.

«Erfreulicherweise hat sich der Bundesrat vor rund einem halben Jahr gegen den Abschluss eines solchen Abkommens mit der EU ausgesprochen», schreibt die SVP in ihrer Mitteilung weiter. Dennoch versuche die Konferenz der Kantonsregierungen durch eine Europakommission – in der sich der St.Galler Regierungspräsident an vorderster Front beteilige – den Bundesrat zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zu drängen. (pd/stm)