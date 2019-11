Räbeliechtli leuchten nur mit Bewilligung

Der grosse Auftritt der Räbe: Diese Woche startet landauf, landab die Saison der Räbeliechtli-Umzüge

Mit der Umstellung der Uhren auf die Winterzeit beginnt Ende Oktober immer auch die dunkle Jahreszeit. Erhellt werden die Abende in der Region in den kommenden Tagen wieder von zahlreichen Räbeliechtli. In Region zwischen Stadt und See startet die Saison in Muolen und Grub.