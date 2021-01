Der St.Galler Kantonsrat tagt seit der Coronapandemie in der Olma-Halle Der Innerrhoder Grosse Rat tagte in den letzten Monaten in der Aula Gringel in Appenzell Der Thurgauer Grosse Rat hält seine Sitzungen in der Festhalle Rüegerholz in Frauenfeld ab Der Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden tagte im Hotel Säntispark in Abtwil

