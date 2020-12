Quiz

Tagblatt-Quiz – Runde 21: «Ostschweizer helfen Ostschweizern» – wie vielen Menschen hilft die grosse Spendenaktion unserer Region jedes Jahr?

Seit vielen Jahren wird dank der Spendenaktion «Ostschweizer helfen Ostschweizern» (OhO) Menschen in unserer Region in der Vorweihnachtszeit geholfen. Die Unterstützung geht an Hilfesuchende aus der Ostschweiz, die finanziell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Sie kennen OhO noch nicht? Holen Sie das in unserem Quiz nach.