Die Mützen, die DJ Ötzi trägt, stammen aus einer Manufaktur aus Lindau am Bodensee Gerry Friedle (so DJ Ötzis bürgerlicher Name) stammt aus Bregenz Einer seiner Hits heisst «Die Fischerin vom Bodensee» DJ Ötzi gibt jährlich ein grosses Konzert vor Zehntausenden Fans in einer Freiluft-Arena in Vorarlberg

