Quinten, Quarten, Quoten - wenn ein exklusives Bündner Jazzfestival mit St.Galler Ortschaften wirbt Sie liegen beide an einem See. Nicht die bekanntesten und auch nicht die grössten Gewässer der Schweiz. Beide haben Berge im Nacken und vor Augen. 128 Strassenkilometer, gut 1300 Höhenmeter und eine Kantonsgrenze trennen sie – Quarten und St. Moritz. Regula Weik

Am Walenseeufer in Unterterzen (Bild: Michel Canonica)

Baukräne ragen in die Luft. Die Wohnlage am Hang oberhalb des Walensees ist begehrt, die Immobilienpreise sind (noch) auf dem Boden geblieben. Das, obwohl der Ort bei Pendlern gefragt ist. Zürich ist keine Autostunde entfernt. Die Gemeinde hat zudem direkten Anschluss an den Flughafen, S2 Zürich Flughafen–Zürich HB–Pfäffikon SZ–Ziegelbrücke–Unterterzen. Und: Von Unterterzen geht es direkt hoch in die Flumserberge – in jenes St. Galler Skigebiet, von dem die Zürcher glauben, es sei ihres.

Auch in St. Moritz tummeln sich Zürcher. Und auch in St. Moritz wird am Hang gewohnt. Der Suvretta-Hang zählt zu den ­begehrtesten Wohnlagen der Schweiz. Die Via Suvretta schafft es regelmässig in die Top 10 der teuersten Strassen der Welt. Viele bekannte, wohlhabende Unternehmer haben sich in den letzten Jahrzehnten oberhalb des Dorfs niedergelassen. Auch St. Moritz bietet Wintersportlern direkten Pistenanschluss ins «Hausgebiet» Corviglia Piz Nair. Doch keine Direktverbindung zum Flugplatz; auf Gäste, die in Samedan landen, wartet das Taxi oder der Privatchauffeur.

Vier Ortsteile - sechs Ortschaften

Die Bündner Gemeinde umfasst die Ortsteile St. Moritz Dorf, St. Moritz Bad, Suvretta und Champfèr. Quarten kann da leicht mithalten, zur Gemeinde zählen die sechs Ortschaften Mols, Murg, Oberterzen, Quarten, Quinten, Unterterzen. St. Moritz wirbt mit Mountainbiking, Inline-Skaten, Wandern, Windsurfen, Tennis, Segeln. Alles auch in Quarten zu haben. Und wer will schon den Cresta Run runtersausen oder auf dem Pferderücken über den gefrorenen See traben oder dem Cricket-Spiel frönen?

Blick von Seeufer auf St. Moritz (Bild: Arno Balzarini)

Beide Orte trumpfen diesen Sommer mit kulturellen Angeboten auf. Johnny Logan, Fääschtbänkler, Andy Borg, Härz, Roland Kaiser & Band und Münchener Freiheit am Flumserberg, Marla Glen, Peter Lenzin Band, Roberto Blanco & Dani Felber Big Band, Nigel Kennedy, Gilberto Gil, James Gruntz Trio und Helge Schneider in St. Moritz. Ohrwurmig hier, jazzig dort. Berührungspunkte zwischen den beiden Festivals gibt es kaum – umso überraschender führt jenes im Engadin die beiden Gemeinden zusammen.

Quoten und Intervalle

Quinten, Quarten, Quoten – wirbt dieser Tage das Festival da Jazz St. Moritz und weist damit speziell auf die gebuchten Musikerinnen hin. Ein Programm mit Bemühung um Frauenquote. Und eines mit musikalischen Intervallen wie Quarte und Quinte.

Quinten und Quarten in einem Atemzug genannt mit St. Moritz – ein Traum geplatzt, bevor er einer war. Die beiden St. Galler Dörfer sind auch ohne Bündner Nobelort einzigartig und exklusiv – anders als Quinte und Quarte, die immerfort zu haben sind.